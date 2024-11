Dos costarricenses podrían ganar el Latin Grammy, conozca los detalles de la premiación

La gran fiesta de la música latina tendrá lugar este jueves 14 de noviembre, cuando los premios Latin Grammy anuncien a los ganadores de su edición 2024. Entre los nominados destacan dos artistas costarricenses que podrían hacerse con un ansiado gramófono.

Los costarricenses nominados a los Latin Grammy son Andrés Soto y Carlomagno Araya. Soto compite en la categoría de mejor arreglo por la obra Rapsodia Aérea, ejecutada en Costa Rica por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), mientras que Araya está nominado en la categoría de mejor álbum de música instrumental, por su disco Claude Bolling Goes Latin: Suite for Flute and Latin Music Ensemble.

Las obras con las que competirá Soto son: Sueño Austral, de Daniel Freiberg; Night In Tunisia, de Hilario Durán; Fuego de Noche, Nieve de Día, de Julio Reyes Copello; y Linha de Passe, de Nailor Proveta.

Por su parte, en la categoría de Araya también compiten los discos: Impronta, de Omar Acosta; Capriccio Latino, de Alexis Cárdenas; Encontro Das Águas, de Yamandu Costa y Armandinho Macêdo; y Tembla, de Hamilton De Holanda y C4 Trío.

Los Latin Grammy se celebrarán en el Kaseya Center de Miami. Esta, que es la edición número 25 de los galardones, tendrá una ceremonia previa a partir de las 12 mediodía (hora de Costa Rica), en la que se anunciarán los ganadores en las categorías donde están nominados los dos artistas costarricenses.

En la ceremonia previa fungirán como presentadoras María Becerra, Juliana y Luísa Sonza. Entre los artistas invitados a las presentaciones musicales se encuentran Fonseca, Leonel García, Grupo Niche, Rozalén y Draco Rosa, entre otros.

¿A qué hora y dónde ver los Latin Grammy?

La premiación principal de los Latin Grammy 2024 comenzará a las 6 p.m. (hora de Costa Rica) y se transmitirá a través del canal de cable TNT, así como en la plataforma de streaming Max, en las redes sociales y en la página de YouTube de los premios.

La celebración incluirá una destacada cartelera musical. Este año estarán presentes Pepe Aguilar, Chiquis, Goyo, Mon Laferte, Nathy Peluso, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Juanes, Julieta Venegas y muchos más.

Carlomagno Araya empezó su carrera como percusionista y se ha destacado en sus facetas como director, compositor y productor. Este jueves 14 de noviembre competirá por un Latin Grammy. (Albert Marín)

Nominados en las categorías principales:

Grabación del año:

Mil Veces (Anitta).

(Anitta). Monaco (Bad Bunny).

(Bad Bunny). Una Vida Pasada (Camilo & Carin León).

(Camilo & Carin León). Catalina (Cimafunk & Monsieur Periné).

(Cimafunk & Monsieur Periné). Derrumbe (Jorge Drexler).

(Jorge Drexler). Con Dinero y Sin Dinero (Fonseca & Grupo Niche).

(Fonseca & Grupo Niche). Mi Ex Tenía Razón (Karol G).

(Karol G). Mambo 23 (Juan Luis Guerra 4.40).

(Juan Luis Guerra 4.40). Tenochtitlán (Mon Laferte).

(Mon Laferte). Igual Que Un Ángel (Kali Uchis & Peso Pluma).

Bad Bunny es uno de los artistas nominados a las categorías principales de los Latin Grammy 2024.

Álbum del año:

Bolero (Ángela Aguilar).

(Ángela Aguilar). Cuatro (Camilo).

(Camilo). Xande Canta Caetano (Xande De Pilares).

(Xande De Pilares). Mañana Será Bonito (Karol G).

(Karol G). García (Kany García).

(Kany García). Radio Güira (Juan Luis Guerra 4.40).

(Juan Luis Guerra 4.40). Autopoiética (Mon Laferte).

(Mon Laferte). Boca Chueca, Vol. 1 (Carin León).

(Carin León). Las Letras Ya No Importan (Residente).

(Residente). Las Mujeres Ya No Lloran (Shakira).

Canción del año:

A Fuego Lento (Daymé Arocena & Vicente Garcia).

(Daymé Arocena & Vicente Garcia). A La Mitad (Banda Sonora Original De La Serie “Zorro”).

(Banda Sonora Original De La Serie “Zorro”). Aún Me Sigo Encontrando (Gian Marco & Rubén Blades).

(Gian Marco & Rubén Blades). Caracas En El 2000 (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di).

(Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di). Derrumbe (Jorge Drexler).

(Jorge Drexler). Entre Paréntesis (Shakira, Grupo Frontera).

(Shakira, Grupo Frontera). Mi Ex Tenía Razón (Karol G).

(Karol G). Según Quién (Maluma & Carin León).

(Maluma & Carin León). Te Lo Agradezco (Kany García & Carin León).

(Kany García & Carin León). 313 (Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz).

Mejor nuevo artista: