Estos son los costarricenses nominados a los Latin Grammy 2024

La lista de nominados para las 58 categorías de los Latin Grammy 2024 fue publicada este 17 de setiembre. Entre los artistas que competirán por llevarse el gramófono destacan dos compositores nacionales: Andrés Soto y Carlomagno Araya.

Soto está nominado en la categoría de Mejor Arreglo por la obra Rapsodia Aérea, ejecutada en el país por la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). El artista conversó con La Nación sobre su sentir ante esta, su primera nominación.

“Fue una sorpresa muy bonita despertarse con esta noticia. Estoy orgulloso de haber colaborado con la Orquesta Sinfónica de mi país, Costa Rica. Crecí yendo a ver esta orquesta y en sus conciertos se desarrolló mi sueño de hacerme compositor. Fue en este mismo Teatro Nacional donde comencé a soñar”, comentó el arreglista.

Soto insistió en agradecer a la OSN por la manera en que interpretó su obra, pues para el músico ese complemento es clave. “De nada sirve que yo haga bien el arreglo si no se ejecuta bien”, recalcó.

Además, Soto hizo especial énfasis en la importancia del maestro Carl St. Clair, quien le encargó la pieza y con el que sostiene una “linda relación artística”.

De acuerdo con el compositor, Rapsodia Aérea es una obra programática para orquesta sinfónica que relata un viaje imaginario sobre Costa Rica.

“Visitamos por los aires varios parques nacionales y lugares de interés: las alturas de Chirripó, los humedales de Palo Verde, las costas de Manuel Antonio, los caudales del Reventazón, los imponentes volcanes como el Poás, Arenal, Turrialba, Rincón de la Vieja, y la fauna presente en todos ellos. Termina con un final apoteósico en el que nos quedamos en las nubes, en el que el cielo y la tierra se unen de una manera poética”, explicó.

En la categoría de Mejor Arreglo, las obras con las que tendrá que competir Soto son: Sueño austral, de Daniel Freiberg; Night In Tunisia, de Hilario Durán; Fuego de noche, Nieve de día, de Julio Reyes Copello; y Linha de Passe, de Nailor Proveta.

Carlomagno Araya empezó su carrera como percusionista y se ha destacado en sus facetas como director, compositor y productor. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Carlomagno Araya y su homenaje a Claude Bolling

Por su parte, Carlomagno Araya competirá en el apartado de Mejor Álbum de Música Instrumenta, por su disco Claude Bolling Goes latin: Suite for Flute and Latin Music Ensemble. Esta producción fue realizada en Costa Rica en el estudio personal del artista tico, junto al puertorriqueño Jose Valentino y la agrupación The Latin Music Ensemble.

Minutos después de conocer la postulación, Araya habló con La Nación sobre lo que significa competir por un gramófono latino.

“Lo que más me llena es la posibilidad de crear puentes entre artistas del extranjero y costarricenses; ambos de muy alto nivel. Al hacer estas conexiones se gana por todo lado y nos damos cuenta de que de Costa Rica pueden salir proyectos de música instrumental que pueden ser muy competitivos a nivel internacional”, comentó el músico.

“Un proyecto con estas características, de ayudar a tanta gente, cobra un significado especial, y eso se refleja en la música y la aceptación entre los miembros de la Academia Latina de la Grabación”, añadió.

Este álbum es un homenaje a la obra Suite for Flute and Jazz Piano Trio, del compositor Claude Bolling, publicada originalmente en 1975. En esta versión, Araya adaptó la pieza a ritmos latinoamericanos y afrocaribeños; agregando instrumentos de percusión típicos de estos géneros.

De acuerdo con el músico, la suite de Bolling es recurrentemente estudiada en conservatorios y academias, por lo que está familiarizada con ella desde hace mucho tiempo. Según cuenta, desde hace más de una década tiene la idea de realizar esta adaptación latina.

“Siempre que la escuchaba me surgía la curiosidad y pensaba si este movimiento podría sonar bien en chachachá o este en joropo. Fue una idea que sostuve en mi mente. Yo viví del 92 hasta el 2016 en Estados Unidos y cuando regresé, entre la mudanza y establecerme, no pensé más en eso. Hace dos años retomé la idea y se la propuse a Jose Valentino, que fue compañero mío en la universidad, y él aceptó”, explicó el artista nacional.

En la categoría Mejor Álbum de Música Instrumental también están nominados los discos: Impronta, de Omar Acosta; Capriccio Latino, de Alexis Cárdenas; Encontro Das Águas, de Yamandu Costa y Armandinho Macêdo; y Tembla, de Hamilton De Holanda y C4 Trío.