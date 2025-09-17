Viva

Latin Grammy: compositor costarricense Marvin Camacho y la Sinfónica de la UCR están nominados a los premios

Los premios Latin Grammy se entregarán en noviembre. Las nominaciones se anunciaron la mañana de este 17 de setiembre

Por Jessica Rojas Ch. y Juan Pablo Sanabria
El director costarricense Marvin Camacho llevó la batuta del disco 'Cantata Negra' que está nominado a los Latin Grammy.
El director costarricense Marvin Camacho ya había sido nominado a los Latin Grammy en 2023. (Archivo)







