Latin Grammy: compositor costarricense Marvin Camacho y la Sinfónica de la UCR están nominados a los premios

El director costarricense Marvin Camacho ya había sido nominado a los Latin Grammy en 2023.

La mañana de este miércoles 17 de setiembre, la Academia Latina de la Grabación anunció las obras y artistas nominados para los Premios Latin Grammy 2025 a lo mejor de la música latina. Costa Rica, una vez más, figura entre la destacada lista de aspirantes a los gramófonos.

Se trata de cuatro movimientos de la obra Suite de la verde vida para viola y orquesta sinfónica del compositor tico Marvin Camacho y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. La producción está nominada en la categoría Mejor composición clásica contemporánea.

En el apartado, específicamente, se mencionan: I Movimiento: La visita, II Movimiento: ritual chamánico, III Movimiento: Introspección y IV Movimiento: Federico Alma Gitana.

El disco fue producido y grabado por Jorge Castro, quien informó que la grabación se hizo a finales de marzo en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica. La orquesta fue dirigida por Alejandro Gutiérrez. Además, participó como solista invitado el violista mexicano Sergio Carrillo.

Luego de la noticia de su nominación a los Latin Grammy, que se entregarán el 13 de noviembre, el compositor Marvin Camacho dio sus impresiones a La Nación.

“Lo importante es que es un reconocimiento no al trabajo solo de un compositor, sino más bien al trabajo en equipo, al trabajo de todo un grupo. Entonces, claro, es el trabajo en conjunto, de muchos esfuerzos y de creer en un proyecto. La nominación es para todos”, expresó.

El disco 'Suite de la verde vida para viola y orquesta sinfónica' fue producido y grabado por Jorge Castro. (Cortesía)

Camacho explicó que la obra surgió, en gran medida, por solicitud del Centro Cultural de España y que está inspirada en el poeta Federico García Lorca, por quien profesa una gran admiración. Tanto el primero como el cuarto movimiento plasman una visita imaginaria del escritor a suelo tico.

“Hay ciertas sonoridades que evocan elementos españoles, como, por ejemplo, las castañuelas”, aseguró.

Por su parte, el segundo movimiento está dedicado a los pueblos originarios, con los que el músico ha trabajado desde hace décadas.

“De hecho, ahorita, estoy trabajando en un proyecto en Talamanca con una comunidad Cabécar. Viajo allá cada cierto periodo. Entonces, ese segundo movimiento busca cierta sonoridad primitiva de lo que es el efecto del ritual y la gran polirritmia que ellos manejan también a la hora de la danza”, declaró Camacho.

El tercer movimiento, según detalló el compositor tico, persigue la introspección y el ahondar constante en “nuestras propias vidas”.