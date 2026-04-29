Las 10 razones por las que un famoso fotógrafo peruano eligió a Costa Rica para criar a sus hijos

El fotógrafo peruano Arturo Bullard publicó varias fotografías de sus hijos disfrutando de las bellezas naturales de Costa Rica.

Un reconocido fotógrafo peruano, quien dejó su vida segura y tranquila en su país natal para recorrer el mundo y registrar la naturaleza con su cámara, narró que hace un tiempo tomó la decisión de vivir en Costa Rica y criar aquí a sus hijos.

Se trata de Arturo Bullard, quien, según explicó el periódico El Comercio de Perú, ha visitado más de 50 países a lo largo de su carrera fotográfica. Además, de acuerdo con el medio, fue uno de los primeros blogueros de su país en compartir sus experiencias de viajes y fotografías.

Tras recoger muchas anécdotas, comparar culturas y vivir en diferentes países, el peruano tomó una decisión determinante para él y su familia, especialmente para sus hijos.

El fotógrafo explicó en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 68.000 seguidores, cuáles fueron las 10 razones para elegir Costa Rica como el país donde quería criar a sus hijos.

Con una seguidilla de hermosas fotografías protagonizadas por sus hijos (un niño y una niña), así como imágenes de las bellezas naturales de nuestro país, el artista del lente enumeró los motivos. “No fue solo por mí. No solo fue por ellos. Fue por la vida que queríamos construir”, manifestó en el posteo.

A continuación les mostramos las 10 razones que trajeron al peruano y su familia a vivir a Costa Rica: