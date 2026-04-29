Viva

Las 10 razones por las que un famoso fotógrafo peruano eligió a Costa Rica para criar a sus hijos

Arturo Bullard ha recorrido más de 50 países para tomar fotografías, pero escogió al nuestro para vivir

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Arturo Bullard
El fotógrafo peruano Arturo Bullard publicó varias fotografías de sus hijos disfrutando de las bellezas naturales de Costa Rica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Arturo BullardCosta RicaPerú
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.