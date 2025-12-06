Viva

Extranjero quedó impactado con la realidad de los parques en Costa Rica

El hombre, originario de Perú, contó cómo es la experiencia de visitar estos sitios en suelo tico

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
parque españa
El extranjero, quien se mudó a Costa Rica, grabó un breve recorrido por el Parque España, en San José. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Peruano en Costa RicaTurista en Costa RicaParques de Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.