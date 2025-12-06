Extranjero quedó impactado con la realidad de los parques en Costa Rica

El extranjero, quien se mudó a Costa Rica, grabó un breve recorrido por el Parque España, en San José.

Un hombre peruano que se mudó a Costa Rica recientemente quedó impactado con la realidad de los parques con los que se ha topado en el país, pues, según afirmó, son muy diferentes a los de su tierra natal.

En un video que se volvió viral en TikTok, el sudamericano grabó el Parque España, ubicado en San José, mientras con gran asombro describía el entorno que tenía frente a sus ojos.

De acuerdo con el sujeto, no deja de sorprenderse de que en cualquier parque costarricense, sin importar sus dimensiones, se pueda encontrar una gran diversidad de flora y fauna.

“Te va a parecer siempre una experiencia alucinante, como si estuvieras, no sé, en una reserva natural, en un parque ecológico o en un zoológico, porque también hay animales: aves, ardillas... Men, es una selva, huevón. La cantidad y la diversidad de árboles que hay en un parque normal o simple en Costa Rica es una locura”, comentó.

El hombre aseguró que en Costa Rica hay una fascinación por las plantas y que en Perú no existen árboles como el que observó en ese momento.

“Es un parque, basiquito, pero es un zoológico. Y mire estos árboles, no sé si ha jugado a Resident Evil, parecen esos árboles que se tragan a la gente y los cuelgan arriba. Son los mismos árboles, huevón. Qué bestia, amigo”, expresó.

El Parque España ubicado al frente del edificio del Instituto Nacional de Seguros, en San José, destaca por su vegetación. (Albert Marín.)

El video del extranjero generó un sinfín de reacciones en redes sociales. La gran mayoría encontró en su fascinación un recordatorio de apreciar las bondades del país que muchas veces pasan desapercibidas.

“Damos tanto por sentado”, “Te quiero mucho, muchacho peruano maravillado por el Parque España”, “Quizá solo se nos hizo normal vivir en medio de esta ‘selva’”, “No nos damos cuenta de lo afortunados que somos”, fueron algunos de los mensajes.