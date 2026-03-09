Viva

La vida después de un femicidio: Yendry Vásquez, madre de Allison Bonilla, revela cómo ha vivido tras perder a ‘su vida entera’

Seis años después de aquel amargo capítulo, la mujer accedió a conversar para el videopodcast ‘En confianza’, de ‘La Nación’, donde relató cómo ha sido su vida en este tiempo sin su hija, quien fue víctima de femicidio

Por Fátima Jiménez
MATERIAL EXCLUSIVO DE NACION. 24/02/2026, San José, Grupo Nación, entrevista con Yendry Vasquez, madre de la joven Alisson, que fue victima de femicidio en Cartago.
Tras la desaparición y asesinato de Allison, Yendry pasó de estar encerrada para no ver noticias a alzar la voz en público, convirtiéndose en un símbolo de lucha por justicia. (José Cordero)







