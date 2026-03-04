Sucesos

Sujeto que asesinó a su esposa y atacó a su suegra en Cartago pasará décadas en prisión tras aceptar los cargos

El hombre mató a su esposa, en octubre de 2024, frente a sus hijos de 4 y 1 año

Por Fátima Jiménez
Rebeca Castillo Hernández sufrió múltiples puñaladas y quedó sin vida dentro de su casa, la agresión ocurrió frente a sus hijos en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago. Foto: Tomada de Facebook
Rebeca Castillo Hernández sufrió múltiples puñaladas y quedó sin vida dentro de su casa. La agresión ocurrió frente a sus hijos, en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. (Archivo. )







