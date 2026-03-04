Sujeto que asesinó a su esposa y atacó a su suegra en Cartago pasará décadas en prisión tras aceptar los cargos

Rebeca Castillo Hernández sufrió múltiples puñaladas y quedó sin vida dentro de su casa. La agresión ocurrió frente a sus hijos, en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Christopher Johnson Castillo pasará décadas en prisión por el asesinato de su esposa, Rebeca Castillo, y por intentar matar a su suegra en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, el 4 de octubre del 2024.

Según confirmó el Ministerio Público esta semana, ante consultas de La Nación, la sentencia de 45 años y seis meses se dictó en julio de 2025, luego de que Johnson, de 38 años, aceptara los cargos presentados por la Fiscalía y se acogiera a un procedimiento abreviado, motivo por el cual no fue necesario realizar un juicio.

Los delitos por los que fue condenado son femicidio, tentativa de femicidio y abandono de incapaz. Este último se le atribuyó porque, tras asesinar a su esposa, dejó solos a sus hijos para dirigirse a la casa de su suegra, donde intentó asesinarla. El caso se tramitó bajo el expediente 24-005021-0058-PE.

Los hechos

Johnson asesinó a Rebeca Castillo, de 34 años, frente a sus dos hijos, de 4 y 1 año. Posteriormente, caminó cerca de un kilómetro hasta la vivienda de la madre de su esposa, a quien atacó con un arma blanca, provocándole al menos 15 heridas.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 6:08 a. m.; sin embargo, al llegar a la casa de Castillo, los paramédicos confirmaron que la mujer no tenía signos vitales y presentaba múltiples lesiones de arma blanca.

La suegra de Christopher fue trasladada al Hospital Max Peralta, en Cartago, donde logró recuperarse satisfactoriamente del ataque, según informó la Fuerza Pública. Poco después, se difundió un audio suyo en el que pedía a sus allegados: “Oren mucho por mí (...), pídanle mucho a Dios para que me dé fuerza.”

La detención

De acuerdo con Freddy Guillén, director de la Fuerza Pública de Cartago, Johnson se presentó minutos después en la delegación policial de Llanos de Santa Lucía, vistiendo ropa ensangrentada, y confesó haber asesinado a su esposa y a su suegra. Fue detenido de inmediato, sin saber que la mamá de su esposa sobrevivió al ataque.

Johnson y Castillo estaban casados desde 2017 y no existían denuncias previas por violencia doméstica.