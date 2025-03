La Miss Costa Rica que no entregó su corona: ¿Qué pasó con Valeria Rees y Teletica?

Han pasado más de dos años desde que Valeria Rees, Miss Costa Rica 2021, protagonizó un hecho pocas veces visto en el país: no coronó a su sucesora en el certamen. En la edición 2022 del concurso de belleza, María Fernanda Rodríguez fue elegida como la ganadora, pero la corona no se la entregó la miss saliente.

¿Qué fue lo que pasó? Aunque ya ha transcurrido algún tiempo y parecía que todo había quedado en el olvido, Rees reavivó la polémica a inicios de febrero al publicar un posteo en su cuenta de TikTok, en el que afirmó: “Sobreviví a un certamen donde todo el país me hizo bullying y, además, no me dejaron entregar la corona y lo pintaron como si fue mi culpa”.

Esta semana trascendió que la Miss Costa Rica 2021, cuyo certamen era organizado por Teletica, se sumó a las filas de Miss Universe Costa Rica, que desde 2024 está a cargo del canal ¡Opa!.

Valeria es la directora de imagen del certamen, rol en el que estará a cargo de la preparación de las candidatas en aspectos como imagen física, sesiones de fotos, pasarela y oratoria.

En entrevista con este medio, Rees explicó que, además de trabajar en la imagen física de las concursantes, también lo hará “desde adentro”, enfocándose en el manejo de la presión que suelen enfrentar las candidatas, como le sucedió a ella cuando, en una entrevista con un medio internacional durante Miss Universo, afirmó que la marimba era la música típica costarricense.

LEA MÁS: Valeria Rees, la Miss Costa Rica 2021 superó la anorexia y hoy ayuda a los demás

En la conversación también se le consultó sobre el hecho de que no coronó a su sucesora en 2022 y sobre su publicación en TikTok. Al respecto, expresó: “Lo que podría decir sí, definitivamente, es que no fue algo que fue decisión mía”.

Y agregó: “Dije: ‘Tiraré un trend’ porque sí, porque ya con que la gente sepa que no fue plan mío, yo quedo tranquila y listo”.

En su momento, cuando Valeria no asistió a la gala de coronación de Miss Costa Rica 2022, se encontraba de viaje por Europa. Incluso envió un mensaje al programa De Boca en Boca de Teletica, explicando su ausencia:

“Lamentablemente, no puedo estar ahí con ustedes, pero esta noche es de ustedes y espero que todos las vean brillar, hasta las personas que no creyeron en ustedes las vean disfrutarlo y lucirse como solo ustedes saben”, dijo.

Este fue el posteo que publicó Valeria Rees, Miss Costa Rica 2021, en el que se refirió a por qué no entregó la corona a su sucesora. (Captura de video)

Ante la respuesta de Rees sobre su ausencia en la coronación, este medio consultó a Teletica al respecto.

“La señorita Valeria Rees decidió tomar unas vacaciones en Grecia sin consultar si podía o no, dentro de sus obligaciones como Miss Costa Rica 2021, ya que el concurso se realizó en una fecha que coincidía con la disponibilidad del estudio Marco Picado. Aun así, ella escribió su discurso, y Televisora le produjo un video de despedida y agradecimientos que se transmitió la noche de la coronación”, respondió Gabriela Alfaro, directora de Miss Costa Rica.

LEA MÁS: Valeria Rees, Miss Costa Rica 2021, volverá a brillar en un certamen de belleza en el país