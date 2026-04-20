La inusual invitación que sacará de ‘De boca en boca’ a Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez

Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez se ausentarán del set de 'De boca en boca' este martes 21 de abril.

Este martes 21 de abril, Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez se ausentarán del set de De boca en boca debido a una propuesta poco usual que recibieron por parte de un compañero.

Los conductores de la revista de farándula de Teletica fueron invitados por el maquillista Adán Chinchilla a la inauguración de su nuevo salón de belleza, ubicado en Acosta. La actividad será este miércoles y, además de las figuras de Canal 7, Chinchilla espera que toda la comunidad acosteña se sume al festejo.

Pero Mauricio y Bismarck no solo irán a disfrutar del evento y de la comida; según dijo Diego Piñar, productor del programa, pues aprovecharán el tiempo de una manera mucho más activa.

Adán Chinchilla es maquillista en Teletica, además de creador de contenido. Este martes inaugurará su nuevo salón de belleza en Acosta e invitó a los presentadores de 'De boca en boca'. (Archivo)

Piñar contó que Adán le realizará un tratamiento con técnicas naturales para la alopecia que padece Méndez. Por su parte, Hoffmann aseguró que él se encargará de lavarle el cabello a alguna señora que llegue al salón.

Todo se podrá ver en vivo en la transmisión de De boca en boca a partir de la 1:30 p. m., este martes 21 de abril.

“Vamos a tener a Bismarck cuando le pongan el menjurje que Adán le quiere poner. Dice que quiere hasta ponerte broza de café”, manifestó Piñar.

“Al rato me quita las canas”, manifestó Méndez.

Habrá que esperar hasta este miércoles para ver los resultados del tratamiento capilar y de cómo se desempeña Hoffmann como estilista.