Keyla Sánchez se mostró como pocas veces en una de las facetas más íntimas de su vida

Keyla Sánchez, presentadora de televisión y creadora de contenido, es una de las presentadoras más populares del país.

La presentadora de televisión y creadora de contenido Keyla Sánchez se mostró en sus redes sociales en una faceta que pocos conocen, pero que a ella la llena de orgullo y emoción.

La también conductora del pódcast KeArda mostró en sus historias de Instagram lo emocionada que estaba la noche de este lunes 2 de febrero alistando los útiles escolares de su hijo Thiago, quien, según contó Sánchez, entraría a clases hoy martes 3.

“¿Cuántos con una noche maravillosa como esta? Lo que me llena de emoción y orgullo que mañana mi enano entra a su último año de escuela”, escribió Sánchez.