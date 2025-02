Kevin Jiménez y la historia del primer ‘bombazo’ que soltó: Marcel Hernández fue el protagonista

El mundo del fútbol siempre genera polémica en el mercado de fichajes; todo el universo deportivo especula sobre qué jugador llega a un equipo, quién se marcha al extranjero o cuál fichaje bomba regresa a su antiguo club. En Costa Rica, hay un experto en ese tema: Kevin Jiménez, periodista de 25 años que despegó su carrera con una gran primicia.

El delantero cubano Marcel Hernández se convirtió en emblema del Club Sport Cartaginés. Luego de muchas alegrías con el club brumoso y tras ganar un campeonato, se marchó a Liga Deportiva Alajuelense como un fichaje estelar. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Entre rumores se decía que volvería al equipo donde, para muchos, fue más feliz y donde hizo historia tras salir campeón.

Kevin Jiménez lo tuvo claro desde el inicio.

“La primera gran bomba que publiqué me hizo sentir que esto era demasiado emocionante. Fue cuando Marcel Hernández pasó de Liga Deportiva Alajuelense a Cartaginés. Un contacto me dijo: ‘Mae, le tengo esta, tírela’. En ese momento, era más precavido, pero la publiqué. Se confirmó y pensé: ‘Esto es lo mío’. Desde ahí, empecé a sacar noticias. Ya llevo tres o cuatro años en esto”, contó en entrevista con La Nación.

La primer gran primicia de Kevin Jiménez fue el regreso de Marcel Hernández al Cartaginés tras su paso por Alajuelense. (Cortesía. /Cortesía.)

Aquella noticia explotó en redes y sacudió a dos aficiones del fútbol nacional. Poco después, Alajuelense confirmó que el delantero se iba a préstamo al club blanquiazul por un año.

Ese momento impulsó a Jiménez y le hizo perder el miedo a publicar sus primicias.

“Tengo un amigo, Sebas, que me molesta con ese tema. Él me ayudó con la página y me decía: ‘Mae, qué loco, antes le daba miedo tirar noticias y ahora vea’. Es que sí, me daba miedo por temor a equivocarme o dar una información incorrecta”, recordó Jiménez.

Tres años después de aquella exclusiva, el periodista deportivo no imaginó que llegaría a este punto de su carrera. Cada vez que se abre el mercado de fichajes, sus redes sociales son las primeras que consultan tanto seguidores como la prensa.

Jiménez acumula más de 44.800 seguidores en X, 189.000 en Facebook y 72.000 en Instagram.