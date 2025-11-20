Viva

Julieta Venegas topó con una dura e inesperada realidad en su concierto en Costa Rica y así reaccionó

La cantante mexicana encantó en una noche de caricias de terciopelo al alma y de nostalgias que dieron ganas de acurrucarse en ayeres

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Concierto de Julieta Venegas
Julieta Venegas manejó al público a su antojo durante su concierto en Costa Rica. (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Julieta VenegasJulieta Venegas en Costa RicaConcierto internacional
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.