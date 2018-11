Desde que me di a la tarea de conocer un poco más sobre su vida, me impresionó muchísimo cómo su música es el fiel reflejo de momentos que lo marcaron como persona. Quienes me conocen, saben que siempre lo he admirado mucho y que su música me influyó siempre. Precisamente, amigos que conocen mi admiración por Charly fueron los que me hablaron de este proyecto y de la posibilidad de participar en el documental, así que no dudé en aceptar. Lo que más me llamó la atención es que, desde que era chico, siempre estuvo muy marcada su pasión por la música y me encantó poder compartir eso con él, que esto es una vocación que cambia tu vida.