Joven intenta pretender a influencer costarricense durante un crucero; pero se lleva una sorpresa: vea lo que pasó

Un joven intentó cortejar a una creadora de contenido costarricense, pero ella lo ahuyentó con una acción.

La creadora de contenido costarricense Karla Avilés compartió con sus seguidores un divertido momento que vivió recientemente durante un viaje en crucero.

Mientras se encontraba en uno de los espacios de la embarcación, un joven se le acercó para expresarle lo linda que le había parecido. Al percatarse de la situación, Avilés decidió, de manera discreta, comenzar a grabar y compartir la escena en sus redes sociales.

“Yo te vi y creo que eres perfecta”, le dijo el joven. Acto seguido, ella le mostró su anillo de matrimonio, ya que recientemente se casó.

LEA MÁS: Exfigura de Teletica y excantante de ‘Nace una estrella’ se casaron: ¡Vea las tiernas fotos!

El pretendiente, visiblemente apenado, se disculpó y le deseó lo mejor a ella y a su familia.

Avilés se tomó la situación con humor. Tras relatar lo ocurrido en sus historias de Instagram, publicó una fotografía junto a un insecticida con la frase: “Encuentren las cinco diferencias”.

Más tarde, también a través de sus historias, destacó el respeto con el que el joven actuó y expresó su admiración por la buena educación del muchacho.

“Quien sea que lo haya educado me parece que hizo un buen trabajo. Y es que, así debería de ser, uno no tiene por qué sentirse incómoda o acosada porque alguien llegue e intente decirle algo bonito”, manifestó.

La creadora de contenido añadió: “Las palabras que eligió usar, cómo lo tomó, muy respetuoso, se lo aplaudo”. Incluso, su esposo bromeó sobre el hecho y comentó que el hombre “tiene muy buenos gustos”.

Karla Avilés contó que su pretendiente en el crucero fue 'muy respetuoso' y felicitó a quien lo haya criado. (Archivo)

LEA MÁS: Elías Alvarado lleva el espíritu de Costa Rica a la Quinta Avenida de Nueva York con una imponente carreta típica