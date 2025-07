Influencer costarricense revela la dolorosa razón por la que sus padres no estarán en su boda

La influencer costarricense Karla Avilés se casará este viernes 25 de julio con Luis Delgado, creador de contenido recordado por su efímera participación en el programa Nace una estrella, de Teletica.

A pocos días del enlace, Avilés abrió su corazón con sus seguidores. Contó que sus padres no asistirán a la boda y explicó el motivo con un mensaje extenso y emocional.

“Mis papás no van a ir a mi boda y creo que mi hermana tampoco. Esto ha sido muy doloroso para mí, pero esto ocurrió porque decidí ser valiente. Porque decidí ponerle un límite a eso que no me permitía avanzar. Cuando yo no contaba mi historia, era una hija maravillosa, no había ningún problema conmigo. Cuando guardaba silencio, todo fluía muy bien”, afirmó.

Karla Avilés inició un proceso terapéutico tras experimentar ansiedad y depresión. Reveló que sus padres no asistirán a su boda, debido a una situación de abuso que experimentó durante su infancia. (Cortesía)

La creadora de contenido dijo que en 2019 recibió una noticia que reabrió una herida del pasado. Esa revelación le provocó ataques de pánico, ansiedad y depresión. Por eso, decidió iniciar un proceso terapéutico.

“Cuando yo tenía tres años, un hermano de mi mamá abusó de mí. A pesar de que estaba muy chiquitita y no tenía una idea clara de qué es un abuso, identifiqué que lo que me hicieron no se hacía. Corrí donde mis papás y les puse la queja. Hablé, pero ellos no supieron protegerme. Y eso duele. Dolió y probablemente va a seguir doliendo”, expresó.

Avilés aseguró que creció en una familia que no sabía hablar de estos temas y criticó la contradicción de mantener las apariencias religiosas mientras se ocultaban situaciones dolorosas.

Agregó que cuando enfrentó a las personas que supieron del abuso y no actuaron, tuvo una explosión emocional. “Hace poco me defendí, grité muchísimo, lloré muchísimo. Quizás pude haber dicho las cosas mejor, pero exploté. Y por primera vez, a esas tres personas que supieron de mi abuso y no hicieron nada, les dije en su cara: ‘Ya no más’. Era eso o seguir en automático. Seguir ignorando mi propia historia”.

La creadora lamentó no tener a su madre para elegir el vestido de novia ni a su padre para caminar hacia el altar. Aun así, intentará verlos con compasión.

“Ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían y estoy aprendiendo a verlos con compasión. El día de mi boda, aunque duela ver al público y notar ausencias significativas, me voy a permitir ser feliz”, dijo.

Los creadores de contenido Karla Avilés y Luis Delgado se casarán este viernes 25 de julio. Algunos familiares de la novia no asistirán a la ceremonia. (Instagram/Instagram)

También respondió a quienes le dicen que debe perdonar. “Me dicen: ‘Karla, a Dios no le gusta su actitud. Usted tiene que perdonar. Usted tiene una raíz de amargura’. Y es curioso, porque justamente fue Dios quien me enseñó que soy demasiado valiosa. Cuando uno sabe lo que vale, uno exige lo que merece. Y perdonar nunca fue sinónimo de permitir que te sigan rompiendo o minimizando. El amor no exige silencio”.

Ante su testimonio, varias creadoras de contenido le mostraron su apoyo; entre ellas, Sharon Segura, Celeste Rodríguez y Mari Centeno.