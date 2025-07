Exfigura de Teletica y excantante de ‘Nace una estrella’ se casaron: ¡Vea las tiernas fotos!

Luis De y Karla Avilés, figuras que pasaron por las pantallas de Teletica, vivieron el día más feliz de sus vidas este viernes 25 de julio, al celebrar su boda.

Como presentadora, Avilés integró el grupo de RG Elementos. Por su parte, Luis Delgado participó brevemente en una de las temporadas del programa Nace una estrella . En la actualidad, ambos se dedican a la creación de contenido digital en sus redes sociales.

“Me casé con el amor de mi vida”, escribió Delgado en Instagram, donde compartió varias fotografías del enlace.

Días antes de la ceremonia, Avilés publicó un emotivo mensaje para explicar la ausencia de sus padres en el evento; relató una experiencia personal que marcó su infancia.

“Mis papás no van a ir a mi boda y creo que mi hermana tampoco. (...) Cuando yo tenía tres años, un hermano de mi mamá abusó de mí. A pesar de que estaba muy chiquitita y no tenía una idea clara de qué es un abuso, identifiqué que lo que me hicieron no se hacía. Corrí donde mis papás y les puse la queja. Hablé, pero ellos no supieron protegerme. Y eso duele. Dolió y probablemente va a seguir doliendo”, expresó.

La pareja había indicado que la boda no seguiría una estructura tradicional, pero que disfrutarían plenamente la celebración.

Vea las fotos de la boda:

Luis De y Karla Avilés se casaron el viernes 25 de julio y compartió imágenes del evento en redes sociales. (Instagram /Instagram)

Karla Avilés dejó Teletica tras más de seis años al frente del programa infantil 'RG Elementos', que condujo desde los 10 hasta los 16 años. En su boda vistió de blanco con un lazo grande en la parte trasera de su vestido. (Instagram /Instagram)

Ambos creadores de contenido indicaron que celebrarían su unión de forma no tradicional. (Instagram /Instagram)