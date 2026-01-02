Jorge Martínez y Laura Brenes sorprenden con esta noticia sobre su relación

En el 2025 los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes le dieron la bienvenida a Sol, su primera hija.

El 2026 inició cargado de amor y buenas noticias para Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, y su pareja, la también periodista Laura Brenes.

Los papás de la pequeña Sol se comprometieron en matrimonio, según confirmó Brenes mediante una tierna publicación en sus redes sociales, donde mostró el anillo de compromiso con el cual Martínez le hizo la propuesta.

En la imagen se observa la mano de la comunicadora luciendo la joya, mientras la bebé Sol aparece al fondo. “Y dije sí”, fue el breve mensaje con el que la periodista anunció que pronto habrá boda.