Jorge Martínez, de Teletica, y su pareja Laura Brenes, celebraron así la primera Navidad de su hija

Laura Brenes y Jorge Martínez se convirtieron en papás primerizos en junio de este 2025.

Los periodistas Jorge Martínez, de Teletica Deportes, y Laura Brenes, encargada de prensa del alcalde de San José, se sumaron a la alegría navideña con una tierna foto en la que demostraron su agradecimiento por tener a su pequeña Sol, su hija, en sus vidas.

En la publicación que compartieron ambos comunicadores se ve una fotografía en un set de Navidad. Los orgullosos papás sonríen mientras ven con amor a la bebé, quien está en los brazos de Jorge.

“Qué bendición has sido en nuestra vida y la de nuestras familias, pelotita”, escribió Brenes en el posteo. Agregó: “Qué bendición es llamarte hija y poder crecer junto a vos”.

La periodista aseguró que cada momento con su hija es un regalo. Sol Martínez Brenes nació en junio de este año y, desde entonces, los papás han compartido importantes momentos de la vida de la bebé, que los llenan de felicidad.