Jorge Martínez compartió un tierno momento de su hija Sol: la pequeña tiene talento de deportista

Laura Brenes y Jorge Martínez están viviendo la mejor etapa de sus vidas como papás de la pequeña Sol.

El periodista Jorge Martínez y su pareja, la también comunicadora Laura Brenes, están viviendo al máximo su nueva faceta como papás de Sol.

Los periodistas, constantemente, publican detalles de su vida de padres primerizos y las sorpresas que viven al lado de su bebé, quien nació en junio de este 2025.

Hace unos días compartieron su alegría por los cuatro meses de vida de la pequeña y, ahora, Jorge mostró cómo la bebé ya da sus primeras “pataditas” en natación.

En un video que subió a sus redes sociales, el director de Teletica Deportes enseñó a Sol en una piscina. “Sol disfruta tanto estos momentos”, escribió el orgulloso papá en el clip.

Todo apunta a que la bebé recibe clases de natación como parte de un proceso de estimulación temprana.