Jalé Berahimi da su veredicto sobre ‘Mira quién baila’: ‘Ítalo Marenco va a perder’

En 2016, Jalé Berahimi participó en 'Dancing with the Stars', de Teletica. Ahora, la expresentadora se animó a opinar sobre 'Mira quién baila'.

Jalé Berahimi lleva años alejada de la farándula y viviendo en Inglaterra, pero esto no quiere decir que no le siga el pulso a lo que sucede en la televisión de Costa Rica, especialmente si esto involucra a sus amigos.

En una entrevista con La Nación, la expresentadora fue consultada sobre el cambio entre televisoras de Ítalo Marenco, similar al que ella vivió en 2016, cuando dejó Intrusos de la farándula y unas semanas después fue anunciada como participante de Dancing with the Stars en Canal 7.

Sin embargo, al hablar sobre Mira quién baila, el programa en boga de Teletica, a Berahimi se le salió la sinceridad y confesó que apoya a Ericka Morera, una de las amistades cercanas que todavía conserva de su etapa en la pantalla chica.

Ítalo Marenco debutó en Mira quién baila y terminó llorando

Jalé lo tiene claro: Morera, quien es una de las favoritas, ganará el formato. “Yo voy con Ericka Morera. Ítalo va a perder, sorry”, dijo entre risas.

Por otra parte, aseguró que Marenco habrá tenido “buenas razones” para llegar a Teletica, al igual que le sucedió a ella años atrás.

“Es difícil, pero siempre vas a estar buscando un lugar en el que te sientas bien y que te pueda hacer crecer. En ese momento estar en Dancing with the Stars me hacía crecer y yo no me arrepiento”, comentó.

Jalé Berahimi y Ericka Morera, participante de 'Mira quién baila', sostienen una amistad cercana desde hace años. (Instagram)

Además, explicó que estas transiciones sacan lo peor de alguna gente que no duda en lanzar comentarios negativos, pero que esto no debe pesar cuando se trata del bienestar profesional y personal.

“En redes sociales, si vos estás superfeliz y estás mostrando tu felicidad y lo bien que te ha ido, estás ‘rajando’. Si estás triste o ahuevado dicen ‘ay, qué pereza, siempre está amargada’”, aseveró.

LEA MÁS: Toni Costa, el galán en la pista de ‘Mira quién baila’, se ha enamorado de dos concursantes

“Entonces, no le vas a quedar bien a todo el mundo. Ahí es donde uno tiene que ser egoísta y pensar en lo que uno quiere, cómo puede ser la mejor persona, crecer y velar por los de uno; no quedarle bien a un público o al qué dirá la gente”, concluyó.