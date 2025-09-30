Viva

Jalé Berahimi confiesa lo que nunca dijo de sus escándalos en TV y de su cambio radical de vida

Desde ‘muerta de hambre’ a ‘¿usted qué le importa?’, la expresentadora de ‘Intrusos de la farándula’ repasó su polémico pasado y contó los detalles de su tranquilo presente

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
04/09/2025/ Retratos Jalé Berahimi para VIVA / Foto John Durán
Jalé Berahimi tiene 40 años. Salió de 'Intrusos de la farándula' en 2016 y dos años después, tras su paso por Teletica, se mudó a Inglaterra, tierra natal de su esposo. (John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jalé BerahimiIntrusos de la farándulaJair Cruz
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.