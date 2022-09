Jalé Berahimi ya es mamá: Vea las primeras fotos de su hija

La presentadora, empresaria e influencer Jalé Berahimi Sánchez publicó este domingo en su perfil de Instagram las primeras fotos de su hija Julia, quien nació este 24 de setiembre. “Más de lo que las palabras pueden describir. Bienvenida al mundo Julia Vivianne Atkinson, te amamos con locura”, dice la descripción de las fotografías.

Berahimi, de 37 años, también agradeció a su esposo Robert Allen Atkinson “por hacerme la mamá más afortunada del mundo”. La pareja se casó en noviembre del 2019 y vive en Inglaterra, pero la tica, quien es la fundadora de la empresa Jale Swimwear, visita cada tres meses Costa Rica.

Según sus historias, su mamá, María Julia Sánchez Leitón, la acompañó e incluso le hizo masajes en los pies mientras Jalé estaba en el centro médico en el que dio a luz.

En abril de este año, la influencer había manifestado en entrevista con Viva que el embarazo se convirtió en la mejor etapa de su vida, donde sintió el cariño de sus amigos y seres queridos. Asimismo, confesó en aquel momento que siempre quiso ser mamá, pero que cuando se dio cuenta que su bebé venía en camino no lo podía creer.

“Ya viví, me casé, era como que tocaba. No hay edad para estas cosas: uno nunca está preparado para casarse o ser mamá: tocó cuando Dios quería que tocara. Yo siempre quise ser mamá, pero pasaba que Rob y yo decíamos: este año no, el otro y así nos fuimos. Si se piensa, realmente nunca se va a estar lista, pero cuando pasó, cuando me di cuenta, es como ‘wow’. Es una felicidad automática. Es demasiado”, aseguró en el primer cuatrimestre de este 2022.

Jalé Berahimi ya es mamá La pequeña nació este 24 de setiembre del 2022 y un día después la presentadora, empresaria e ‘influencer’ compartió fotos de su primogénita.

Cuando Berahimi supo que iba a ser madre, llamó a su mamá, luego a su papá y después sorprendió a su esposo. Luego de esto, el matrimonio compartió la noticia con sus personas cercanas y al revelarlo en su Instagram, donde es seguida por 491.000 personas, recibió muchos comentarios.

A lo largo de su embarazo, se siguió cuidando, hizo ejercicios y comió de manera saludable. Además, desde la semana 28 de embarazo permanece en Inglaterra. Previo a su llegada, Julia tuvo varios baby shower.

“Esta es una etapa bonita, pero también difícil y en las que a veces uno no se abre al 100%. Siento apoyo de parte de mis seguidoras, se han manifestado muchas mamitas. Sus consejos, amor y apoyo yo lo recibo aunque no responda personalmente. Les pido que por favor me den consejos.

“Hay momentos difíciles en los que como estás tan emocional que llorás por todo. El cuerpo te cambia, pensás en si es normal o no. Las inseguridades aumentan, las que digan que no, mienten, pero al final metés todo a un frasco y decís que vale la pena, muchas mamitas que se sienten bajoneadas un día y luego felices, quiero decirles que siento lo mismo”, confió en abril pasado.

Jalé reconoció que cree que será una mamá protectora y que quiere criar a su bebé con valores que le formen como una persona educada, que aprenda que todo en la vida cuesta y que la familia es prioridad.

Julia, hija de Jalé Berahimi, nació este 24 de setiembre. En la fotografía la empresaria le da leche materna. (Foto: Tomada de Instagram)

Julia nació el 24 de setiembre del 2022. (Foto: Tomada de Instagram)

Julia, hija de Jalé Berahimi. (Foto: Tomada de Instagram)

Robert Atkinson, Jalé Berahimi y su hija Julia. (Foto: Tomada de Instagram)