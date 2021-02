“Hay personas que reaccionan distinto cuando nos hieren, cuando nos hacen sentir menos o nos dan en algún punto sensible. Yo sabía dónde hacerlo en ese momento, ya la conocía, ya la había visto en otras situaciones y yo me aproveché de eso. Entonces yo veo el video y yo no pienso: ‘Jalé, cómo es posible que me haya dicho eso’, no, yo no la veo a ella. Yo me veo a mí y no me gusta lo que veo”, comentó.