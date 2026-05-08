Influencer Julián Valverde busca futbolista con habilidades en Play Station para jugar torneo en Texas: estos son los requisitos

El influencer costarricense Julián Valverde fue invitado por Red Bull para participar en un torneo de fútbol.

El influencer costarricense Julián Valverde necesita ayuda de sus seguidores para encontrar un compañero de equipo que juegue con él un importante torneo de fútbol y de Play Station en Estados Unidos.

Según explicó el creador de contenido en sus redes sociales, fue invitado por Red Bull para participar en este campeonato en el que su equipo estará conformado por cuatro influencers y dos amigos. El desarrollo del torneo es muy particular: mientras cuatro juegan un partido en cancha contra los rivales, los otros dos lo hacen en una consola; todos al mismo tiempo y cada gol cuenta: los físicos y los virtuales.

Al medio tiempo de los enfrentamientos, los jugadores cambian de roles: pasan de la cancha al Play.

El torneo se realizará en Texas, pero el seleccionado debe escogerse antes de este domingo 10 de mayo. Valverde ya tiene a sus otros compañeros elegidos.

Para participar en la selección, debe cumplir con estos requisitos:

Tener visa americana y pasaporte al día.

Tener más de 21 años.

Publicar un video en redes sociales con el hashtag #valjotaredbull en el que muestre sus habilidades con la pelota y con el control de la consola, y narrando por qué merece ser parte de esta selección.

En el video de la invitación aparecen, además de Julián, sus colegas Araya Vlogs y Antuan, lo que da una idea de cómo se conformará este equipo tricolor.