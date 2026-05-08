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Influencer Julián Valverde busca futbolista con habilidades en Play Station para jugar torneo en Texas: estos son los requisitos

El creador de contenido pidió ayuda en sus redes sociales para encontrar un compañero de equipo

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Por Jessica Rojas Ch.
Julián Valverde
El influencer costarricense Julián Valverde fue invitado por Red Bull para participar en un torneo de fútbol. (Captura de video)







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Julián ValverdeRed Bull
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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