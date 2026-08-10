Influencer grabó momentos de tensión en aeropuerto de Colombia durante terremoto (video)

El terremoto que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto generó momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira. El creador de contenido José Gallego registró en video parte de lo ocurrido dentro de la terminal aérea.

Las imágenes, compartidas posteriormente en redes sociales, muestran el movimiento de varios elementos de la infraestructura mientras algunos objetos caen en el recinto. La grabación refleja la preocupación de los usuarios que se encontraban en el lugar durante el temblor.

De acuerdo con el reporte manual del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a las 7:34 a. m., tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

El Aeropuerto Internacional Matecaña fue una de las infraestructuras que reportaron afectaciones tras el sismo. Entre los incidentes se informó del desprendimiento de una parte del techo en un sector de la terminal, cuando había personas en el sitio.

La Aeronáutica Civil señaló que inició inspecciones en varios aeropuertos del país para establecer la magnitud de los daños. Además, fotografías y videos difundidos desde Pereira mostraron la evacuación de pasajeros y funcionarios del aeropuerto.

En el balance preliminar divulgado por las autoridades, no se reportaban personas heridas ni fallecidas como consecuencia del desprendimiento.

Tras la difusión del video, José Gallego reapareció en sus historias de redes sociales para comunicar que se encontraba bien, aunque reconoció el temor que le provocó el fuerte movimiento.

Su registro se sumó a los numerosos videos que circularon durante la jornada y que documentaron los segundos de alarma que vivieron habitantes y viajeros en Pereira.