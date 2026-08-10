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Influencer grabó momentos de tensión en aeropuerto de Colombia durante terremoto (video)

El movimiento ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo una magnitud de 7,4

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Por Fátima Jiménez

El terremoto que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto generó momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira. El creador de contenido José Gallego registró en video parte de lo ocurrido dentro de la terminal aérea.








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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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