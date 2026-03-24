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Icónico video de Lizeth Castro y Adriana Durán bailando en ‘Buen día’ causa revuelo en internet: véalo aquí

Luego de 24 años, el video sorprendió a muchos en redes sociales

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Por Fátima Jiménez
vAdriana Durán
Adriana Durán y Lizeth Castro presentaron 'Buen día' de Teletica a principios de la década del 2000. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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