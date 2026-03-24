Icónico video de Lizeth Castro y Adriana Durán bailando en ‘Buen día’ causa revuelo en internet: véalo aquí

Adriana Durán y Lizeth Castro presentaron 'Buen día' de Teletica a principios de la década del 2000.

Por muchos años, Lizeth Castro y Adriana Durán fueron dos de los rostros más reconocidos de Teletica, especialmente en las mañanas, cuando conducían el programa Buen día.

Recientemente, un video icónico de aquella época volvió a circular en redes sociales, mostrando a las queridas periodistas sacando sus mejores pasos de baile en el año 2002.

El audiovisual, publicado por la página de entretenimiento de Teletica, muestra a las comunicadoras disfrutando al ritmo de salsa y otros géneros musicales. “Que dicen Lizeth Castro y Adri Durán que: Buen día y feliz inicio de semana”, escribió la cuenta oficial junto al clip.

Los pasos de baile no tardaron en generar un revuelo entre los seguidores, quienes llenaron la sección de comentarios con mensajes de admiración y cariño: “Qué par de mujerones, hermoso video”. “Qué lindo video, que vuelvan”. “Grandes damas, mis respetos”, fueron algunas de las reacciones.

Incluso, el periodista Elías Alvarado se sumó a los elogios y comentó: “¡Qué mujeronas más lindas!”.

Este nostálgico video recordó a muchos el carisma que caracteriza a Castro y Durán.

Recientemente un video que publicó la página de entretenimiento de Teletica causó revuel