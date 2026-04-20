Hijos le prohibieron novio a los 83 años: el doloroso testimonio que contaron en vivo por Teletica

En el programa 'Los doctores', de Teletica, reciben llamadas al aire de televidentes que narran sus situaciones personales y de salud.

La edición del programa Los doctores, de Teletica, de este lunes 20 de abril, conmovió a muchos debido a la historia que una adulta mayor de 83 años narró en vivo.

En el espacio, el periodista Pablo Campos tuvo como invitados a dos especialistas en salud mental, quienes abordaron temas como la depresión. Durante su intervención y, como es costumbre en el programa diario de Canal 7, recibieron una llamada telefónica al aire con una consulta; sin embargo, la pregunta de la televidente se convirtió en el relato doloroso de una señora que vive en soledad.

Doña María, como se identificó, explicó que no duerme, siente palpitaciones y no come bien. Agregó que se ha realizado exámenes médicos y que solamente le diagnosticaron problemas con su presión arterial. Sumado a esto, explicó que vive sola pese a que tiene cinco hijos: “Todos bien dispersos (...) Yo me hago mis cositas como Dios me ayuda”, afirmó, agregando que ella asiste sola al banco y a las citas médicas.

“A veces me da muchísima tristeza, muchos nervios y termino en una lloradera”, manifestó.

Ante estas declaraciones, en el set de Teletica la escuchaban atentamente, pero la conversación no se limitó a temas de dolor físico, sino que avanzó al terreno mental.

El periodista Pablo Campos es uno de los presentadores de 'Los doctores' de Teletica. (Archivo)

Doña María contó que hace cinco años mantuvo una relación amorosa, pero que sus hijos se opusieron a ella. “Se pusieron muy enojados”, dijo, comentando luego que le limitaron las visitas de su entonces pareja, además de que colocaron cámaras en su casa para vigilar quién llegaba. Sus hijos, argumentó, estaban preocupados porque el señor quisiera sacar algún provecho de la relación.

“Doña María, eso es violencia. Usted puede denunciar eso”, expresó el periodista Campos. La señora respondió que no lo hacía para no “alborotar más el panorama”.

Pese a las limitaciones, la adulta mayor afirmó que mantiene contacto con su expareja por teléfono; que, aunque los separaron, él la acompaña con sus conversaciones.

Recordó que “don José”, como se refirió al señor que la acompañaba, la estimaba, la llevaba a comer afuera o a tomar café, y que asistían juntos a misa. “Yo me sentía feliz”, expresó.

“No nos podemos ver nunca porque me tienen sentenciada que, si se dan cuenta, me mandan para Zarcero”, adujo.

El relato de doña María duró más de cinco minutos al aire, mientras los expertos y el comunicador le pusieron atención con mucho respeto. “Vean cómo soy. A mis 83 años tengo un enamorado”, finalizó antes de pedir orientación de los especialistas.

Depresión de la adulta mayor

Después de la intervención de doña María, la doctora en el programa afirmó que la señora sufre de una profunda depresión.

“Ella carga un enojo (...) Con la depresión se nos bajan tres neurotransmisores que son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina”, explicó la especialista. Estos tres están relacionados con el sueño, el apetito y la energía, que están afectando a doña María, según manifestó la doctora.

“Hay síntomas aquí donde podemos ver que la señora carga una depresión. Hay un enojo hacia los hijos al no permitirle estar con esa pareja. Ella necesita ver cuáles son los síntomas que tiene ahora para ver si necesita la ayuda psicológica o psiquiátrica”, concluyó.

Al cierre, Campos manifestó: “Yo sé que le recomendé denunciar porque eso es violencia psicológica. Hay autoridades que pueden intervenir en ese tipo de casos. Usted puede consultar al 9-1-1 para que, por medio de las autoridades que respaldan a los adultos mayores, intervengan este tipo de situaciones”.