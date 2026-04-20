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Hijos le prohibieron novio a los 83 años: el doloroso testimonio que contaron en vivo por Teletica

La edición del programa ‘Los doctores’ de este lunes 20 de abril trató temas sobre la salud mental. Una adulta mayor que vive sola narró su situación personal

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Por Jessica Rojas Ch.
Los doctores Teletica
En el programa 'Los doctores', de Teletica, reciben llamadas al aire de televidentes que narran sus situaciones personales y de salud. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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