Figura de Herediano participó, sin camiseta, en programa de Teletica por esta razón: vea el inesperado momento

La querida figura de Herediano sirvió de modelo en 'Los doctores', de Teletica.

Una querida figura del Club Sport Herediano sorprendió al aparecer en Teletica, donde participó en buena parte de un programa mañanero, con su torso descubierto durante todo el segmento.

Francisco Ramírez, animador de los partidos del equipo florense y uno de los creadores de contenido más vocal en defensa de los rojiamarillos, tuvo un peculiar rol en el programa Los doctores.

En la edición de este 31 de octubre, un especialista expuso sobre los dolores de espalda y Ramírez fue quien, sin camiseta, le sirvió de modelo para los ejemplos. Durante el espacio, el experto dibujó en la espalda del animador con un marcador, para señalar más visualmente algunos músculos.

Además, Thais Alfaro, conductora del programa, lo hizo dramatizar ciertas situaciones, tales como utilizar el celular mientras se está de pie o trabajar sentado en una computadora, con una postura incorrecta.

Animador de Herediano apareció en programa de Teletica

Pero, lo que quizá muchos se preguntan es: ¿Cómo terminó ahí? Pues un video en sus redes sociales reveló quien fue el responsable de que Ramírez debutara como modelo de fisioterapia.

Antes de iniciar el programa, el creador de contenido herediano subió una historia en un set de Canal 7 junto a Pablo Campos, jefe de información Los doctores.

“Me hizo madrugar para venir desde la capital del mundo, así le llaman a Grecia, y ¿por qué estamos acá? Cuénteme”, dijo Francisco mientras abrazó amistosamente al periodista de Teletica.

“Porque se va a quitar la camisa para salir en tele”, respondió en tono de broma Campos.