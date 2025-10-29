Juntabolas le provocan a Herediano una millonaria sanción

El Club Sport Herediano derrotó el sábado pasado 2-1 al Cartaginés, en su lucha por clasificar a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El Club Sport Herediano tendrá que pagar más de ₡2.000.000 en castigos, tras jugarse la fecha 14 del Torneo Aperturas 2025.

Los florenses ganaron 2-1 al Cartaginés en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara y la mayor sanción se debe a una situación poco común.

De acuerdo, al Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, en conformidad con el artículo 60 inciso 2), los rojiamarillos deben pagar ₡1.000.000 al ser la primera vez que alguno de los juntabolas pierde tiempo en forma evidente o no cumple adecuadamente con sus funciones.

Además, los florenses deben cancelar ₡843.750 al ser la cuarta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido, de conformidad con el artículo 41 inciso primero.

A las anteriores sanciones se unen los ₡250.000 que deberán pagar por la expulsión del preparador físico Daniel Vargas Echeverría, quien también deberá cumplir dos partidos de suspensión con lo establecido en el artículo 38 inciso 3), por participar en una gresca en la banca al cierre del partido.

Por otra parte, al jugador Lautaro Ayala de Guadalupe FC, debe cumplir 1 partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por acumular cinco tarjetas amarillas.

Asimismo, se sanciona al club con una multa de ₡1.265.625 al ser la quinta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo.

Por su parte, el delantero Jonathan McDonald de AD San Carlos debe cumplir un partido de suspensión y una multa de ₡100.000. por sumar cinco tarjetas amarillas en el campeonato.

Los norteños también fueron multados con ₡843.750 al ser la cuarta vez que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más miembros del mismo equipo .

El Puntarenas FC debe cancelar ₡500.000 al ser la primera ocasión de la temporada que atrasan el inicio del partido, sea en el primer tiempo o en la etapa complementaria.

Finalmente el jugador del Municipal Liberia Johan Cortés Alfaro debe cumplir un partido de suspensión y una multa de ₡100.000, por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.