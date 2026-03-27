Hijo de Walter Paté Centeno critica en vivo una jugada de su papá: lo que dijo sorprendió a muchos

Paté Centeno comenzó a implementar en San Carlos una jugada que ha dado mucho de qué hablar, pero fue la reacción de su hijo la que terminó acaparando la atención.

El hijo de Wálter Paté Centeno, Wálter Centeno Jr., sorprendió a los espectadores al criticar en vivo una jugada implementada por su padre, quien actualmente es el técnico de AD San Carlos. Todo ocurrió durante el programa Teléfono Rojo, conducido por Josué Quesada, cuando los usuarios enviaron una pregunta que generó una inesperada reacción del joven.

“Junior, ¿qué piensa de la jugada de bola parada de su tata?, la del Arsenal", leyó Quesada al compartir una consulta enviada por un seguidor.

Sin pensarlo dos veces, Centeno Jr. respondió tajantemente: “Una cag...”.

La respuesta provocó sorpresa y risas en el estudio. De inmediato, el joven justificó su comentario: “Es mi opinión. Lo que pienso de la jugada es que habla por sí sola ¿le ha generado algo? No le ha generado algo, entonces si no te ha generado algo, algo está haciendo mal. Es que es lógico“, explicó el hijo de Paté.

La jugada en cuestión es una estrategia de balón parado que utiliza Wálter Centeno en su rol como técnico de San Carlos. Está inspirada en el estilo de Mikel Arteta con el Arsenal, quien agrupa a varios jugadores cerca de un costado del área antes de ejecutar el tiro libre o de esquina. En el momento del cobro, todos arrancan al mismo tiempo hacia la zona del área chica para buscar el remate.

A pesar de la intención táctica, Wálter Centeno Jr. no comparte el enfoque.

Tras su comentario, el exfutbolista Diego País, quien se encontraba en el set junto a Quesada, le lanzó una broma: “Vas a terminar viviendo con la abuela”. A lo que Quesada añadió entre risas: “No lo van a dejar venir más”.

La honestidad del joven generó comentarios en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron su franqueza y sentido del humor. “Ese güila es genial, adoro su sinceridad”. “Es muy bueno, dice lo que piensa y tiene todo el derecho a decir lo que opina”. “El mae dándole cátedra al tata”, fueron algunas de las reacciones que circularon en línea.