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Hijo de Walter Paté Centeno critica en vivo una jugada de su papá: lo que dijo sorprendió a muchos

La honestidad del joven llamó la atención y generó cientos de comentarios

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Por Fátima Jiménez
Wálter Paté Centeno San Carlos Torneo Clausura 2026 San Carlos 1 - Herediano 0 22 de febrero del 2026 Cortesía: San Carlos
Paté Centeno comenzó a implementar en San Carlos una jugada que ha dado mucho de qué hablar, pero fue la reacción de su hijo la que terminó acaparando la atención. (Cortesía: San Carlos)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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