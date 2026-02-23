Wálter ‘Paté’ Centeno nunca perdió la fe en el fútbol que hoy lo tiene con sobradas razones para sonreír

El técnico de San Carlos, Wálter 'Paté' Centeno, aseguró que aún no han ganado nada, pero que van por el camino correcto. Cortesía: San Carlos

El San Carlos de Wálter Paté Centeno dejó atrás las huelgas en el equipo por atrasos salariales, los días si ganar en casa y la frustración de estar en el sótano del Torneo Apertura 2025.

Hoy, el renovado San Carlos suma 15 puntos en ocho fechas, superando los 13 que consiguió en el certamen anterior en 18 jornadas. Además, pelea por puestos de clasificación y dejó atrás la sombra del descenso.

Paté Centeno tiene sobradas razones para sonreír luego de vencer 1-0 al Herediano y quedar a un punto del liderato que comandan precisamente el Team y el Cartaginés. Sin embargo, afirmó que deben seguir siendo humildes, pues aún queda mucho camino en el campeonato.

“Nosotros, los creyentes, siempre tenemos buenas vibras. Solo puedo decir que estoy feliz por los muchachos. Sé dónde estábamos, pero también sé de dónde venimos. Lo más importante es que estamos ahí; aún no hemos logrado todo. En el fútbol siempre hay que tener mucho respeto”, explicó Centeno.

Wálter confesó que deben continuar de la misma manera y no irrespetar los códigos que ha venido implementando en el equipo.

“Cuando estás abajo, se debe mantener el perfil bajo y, cuando estás arriba, igual mantenerlo. Ese es el camino que nos ha dado lo que estamos viviendo en este momento. Nosotros tratamos de hacer lo que entrenamos. Hemos creído fielmente y, a pesar de dónde estamos, no puedo olvidar lo que vivimos”, añadió.

El estratega norteño le dio mérito a sus jugadores por el buen trabajo en la campaña, así como a sus compañeros del cuerpo técnico y a la junta directiva, que creyó en él.

“Matemáticamente, hay muchas opciones para todo el mundo. Los muchachos deben entender que son buenos jugadores. El torneo pasado no competimos, participamos. Es un mérito de los jugadores lo que hemos logrado y la junta directiva ha creído en este miniproyecto del cual estamos al frente”, aseguró Centeno.

El técnico norteño afirmó que no ha sido fácil, que han pasado por muchas pruebas, pero su idea de juego ha prevalecido y les ha dado resultados.

“Creo que hemos ido luchando contra todo. El darle forma al equipo, una identidad de la zona donde estamos… Ustedes pasaron de preguntar por un equipo que tenía año y medio sin ganar en casa a uno que suma cinco victorias. ¡Bendito sea!”, concluyó Centeno.