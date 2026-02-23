Puro Deporte

Wálter ‘Paté’ Centeno nunca perdió la fe en el fútbol que hoy lo tiene con sobradas razones para sonreír

El técnico de San Carlos, Wálter ‘Paté’ Centeno, repasa los malos momentos que vivió en el torneo anterior y el renacimiento del club

Por Juan Diego Villarreal
Wálter Paté Centeno San Carlos Torneo Clausura 2026 San Carlos 1 - Herediano 0 22 de febrero del 2026 Cortesía: San Carlos
El técnico de San Carlos, Wálter 'Paté' Centeno, aseguró que aún no han ganado nada, pero que van por el camino correcto. Cortesía: San Carlos (La Nación/Cortesía: San Carlos)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

