San Carlos vs. Herediano: ¿A qué hora y por qué canal enfrenta el Team a los Toros del Norte?

San Carlos busca consolidarse entre los cuatro primeros equipos del Torneo Clausura, mientras Herediano mantenerse como líder

Por Juan Diego Villarreal
EscucharEscuchar

actualizaciones

El Club Sport Herediano, líder del Torneo Apertura 2026, tendrá una complicada visita este domingo al estadio Estadio Carlos Ugalde Álvarez, para enfrentar a la Asociación Deportiva San Carlos, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosHeredianoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído