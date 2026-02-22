San Carlos vs. Herediano: ¿A qué hora y por qué canal enfrenta el Team a los Toros del Norte?

El Club Sport Herediano, líder del Torneo Apertura 2026, tendrá una complicada visita este domingo al estadio Estadio Carlos Ugalde Álvarez, para enfrentar a la Asociación Deportiva San Carlos, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2026.

Los sancarleños han renacido en el actual certamen, pasando de ser el colero del Apertura 2025 a convertirse en uno de los grandes animadores de la campaña, incluso ubicados en puestos de clasificación.

Sin duda, será un duelo de dos estilos muy diferentes, con José Giacone al mando del Herediano y Wálter Paté Centeno al frente de San Carlos.

El cubano Marcel Hernández suma tres goles con el Herediano, mientras el mexicano Brian Martínez cuatro con San Carlos (La Nación/La Nación/San Carlos)

¿A qué hora y en qué canal se jugará el partido? Copiado!

El compromiso entre sancarleños y rojiamarillos será a las 6 p.m. en el estadio Carlos Ugalde Álvarez y se podrá observar por la señal de Tigo Sports.

¿Cómo llega San Carlos al compromiso? Copiado!

Los norteños llegan con 12 puntos, ubicados en el cuarto lugar del Torneo Clausura 2026. Con un triunfo empatarían al Deportivo Saprissa y quedarían a una unidad de los líderes Herediano y el Club Sport Cartaginés.

En su último partido, golearon como visitantes 4-3 a Guadalupe FC.

¿Cómo llega el Herediano? Copiado!

El Team es líder del Torneo Clausura 2026 con 16 puntos, empatado con el Cartaginés, que derrotó este domingo 2-1 al Municipal Liberia.

Los florenses, para quedar nuevamente como líderes solitarios, deben sacar un resultado positivo en el Carlos Ugalde Álvarez. Vienen precisamente de derrotar 1-0 al Cartaginés en el estadio Estadio Carlos Alvarado.

Duelo de artillerías Copiado!

Herediano y San Carlos son las mejores ofensivas del certamen. Los florenses suman 12 conquistas, mientras que los norteños acumulan 11, igualados con el Saprissa, que viene de vencer 2-1 a la Liga Deportiva Alajuelense.

La mejor defensa Copiado!

El conjunto florense presenta la mejor defensa del campeonato, con apenas tres goles en contra. El guardameta Dany Carvajal suma cuatro vallas invictas en el certamen, siendo bastión de la zaga rojiamarilla.

Mientras tanto, los sancarleños, con nueve tantos en contra, figuran entre las defensas más batidas del torneo.

Delanteros en la mira Copiado!

En la cancha se dará el enfrentamiento entre dos goleadores: el mexicano Brian Martínez, quien suma cuatro conquistas, y el cubano Marcel Hernández, que acumula tres. Sin duda, serán dos de las figuras a seguir.