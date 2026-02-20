Herediano tiene argumentos de sobra para liderar el Torneo Clausura 2026

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Herediano es el equipo más goleador del Torneo Clausura 2026, en gran medida por el trabajo en ofensiva, los goles y las asistencias del cubano Marcel Hernández.

El Club Sport Herediano demuestra, partido a partido, por qué es líder del Torneo Clausura 2026, al dominar distintos apartados del certamen y consolidar el proyecto a cargo del entrenador argentino José Giacone.

Los florenses, que este domingo 22 de febrero se medirán a San Carlos a las 6 p. m. en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, llegan con el objetivo de mantenerse en el liderato del campeonato y confirmar las estadísticas que los acreditan como el equipo más sólido de la campaña.

Esta semana, los rojiamarillos dieron a conocer que, de acuerdo con las estadísticas de la Unafut, son el equipo con mayor porcentaje de tiempo efectivo luego de siete jornadas disputadas.

El Team es el conjunto que más puntos suma, con un total de 16. Además, es el club más goleador, con 12 tantos, y el que menos anotaciones ha recibido, con solo tres.

Asimismo, el arquero Dany Carvajal es uno de los dos porteros con más vallas invictas (cuatro), igualado con Kevin Briceño, del Club Sport Cartaginés. También cuentan con los dos mejores asistidores del certamen: Elías Aguilar y Jurguens Montenegro, quienes contabilizan tres pases a gol cada uno.

Pero también, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Unafut, el Team lidera el promedio de tiempo efectivo en los partidos tras alcanzar un 55,1 %, mientras que el resto de los clubes de la Primera División registra un 52,6 %.

Según estadísticas divulgadas por el propio club, el partido con mayor tiempo efectivo registrado (60,9 %) se dio en la jornada 4, cuando Herediano visitó al Municipal Liberia en el estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

Haxzel Quirós, lateral del Herediano, comentó que todos los compromisos han sido muy difíciles para el plantel, pero que han ido ganando confianza.

“Nosotros tenemos muy claro el objetivo para la temporada. Hemos aprendido a sufrir en los momentos clave. Ahora viene un rival muy complicado, que tiene mucha tenencia de balón y está bien dirigido por Wálter Paté Centeno”, afirmó Quirós.

Por su parte, el mexicano José de Jesús Tepa González alabó la buena gestión del técnico José Giacone y la fortaleza del equipo para aprovechar la localía y ganar —o al menos no perder— los partidos claves.

“Giacone sabe motivarnos y trabaja muy bien el tema emocional, sabiendo que tiene un equipo muy competitivo, con buenos jugadores. Nos ha preparado para saber sufrir en los partidos, atacar y ser contundentes en los momentos indicados. Creo que esa es la clave para el buen rendimiento del plantel”, confesó González.