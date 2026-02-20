Puro Deporte

Herediano tiene argumentos de sobra para liderar el Torneo Clausura 2026

El Herediano no solo domina la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, sino además diferentes estadísticas del certamen

Por Juan Diego Villarreal
Partido Club Sport Herediano vs. Guadalupe FC, fecha 3 del Torneo de Clausura 2026.
El Herediano es el equipo más goleador del Torneo Clausura 2026, en gran medida por el trabajo en ofensiva, los goles y las asistencias del cubano Marcel Hernández. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







