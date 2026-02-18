Herediano enfrenta un rival inesperado en su lucha por consolidarse en la cima

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano es el equipo más goleador del Torneo Clausura 2026 con 12 tantos, uno más que San Carlos, su rival del próximo domingo.

El Club Sport Herediano consolidó su liderato el sábado anterior al vencer 1-0 al Club Sport Cartaginés en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. Con este resultado, los florenses sumaron 16 puntos y dejaron a los brumosos con 13 en la segunda casilla.

Sin embargo, una semana después, los rojiamarillos tendrán una visita complicada al estadio Carlos Ugalde Álvarez, cuando se midan a la Asociación Deportiva San Carlos, dirigida por Walter Paté Centeno, a de las 6 p. m.

Los norteños suman 12 puntos y están a cuatro de los florenses, por lo que un triunfo ante los líderes del certamen los dejaría a un paso de asumir el primer lugar. De ahí que el duelo sea una nueva final para los pupilos del argentino José Giacone.

El Team es el equipo más goleador del campeonato, con 12 tantos, seguido por los Toros del Norte, con 11, por lo que se espera un partido de poder a poder, y así lo entienden los rojiamarillos.

Y es que los norteños, quienes fueron últimos del Apertura 2025 con 13 unidades, están a solo un punto de igualar esa misma cifra alcanzada el semestre anterior, pero ahora con apenas siete juegos disputados, lo que demuestra el cambio radical en su accionar bajo la batuta del Paté Centeno.

Con la victoria 3-4 ante Guadalupe FC, los sancarleños llegaron a 25 puntos, sacando siete de ventaja sobre los guadalupanos y alejándose del frío sótano y la sombra del descenso.

El guardameta Dany Carvajal expresó que la victoria ante el Cartaginés les dio confianza; sin embargo, agregó que frente a San Carlos será un juego complicado por todo lo que han venido mostrando.

“Será un partido difícil. Ellos están haciendo un buen torneo. Estaban peleando abajo y ahora están peleando arriba. Tienen buenos jugadores y vienen sacando puntos importantes de visita, por lo que ya se olvidaron del descenso”, comentó Carvajal.

De acuerdo con el guardameta, el duelo será muy táctico, por el esquema que presentan los equipos del Paté Centeno, ya que los hace jugar de forma alegre y ofensiva, más aún estando en casa.

“Será un partido donde debemos cuidar los detalles al jugar en una cancha difícil. Además, está el factor del clima, que complica. Están cerca de nosotros, por lo que no podemos fallar si queremos mantener el liderato del campeonato”, explicó Carvajal.

Por su parte, el defensor Haxzel Quirós también fue tajante al afirmar que jugar en el Carlos Ugalde siempre es muy retador y lo será aún más ante un San Carlos que viene obteniendo buenos resultados.

“Conocemos el estilo que le gusta a Walter (Centeno), pero si queremos mantener el primer lugar debemos ir a buscar los tres puntos en San Carlos. No cabe duda de que será un juego muy disputado, pero nosotros tenemos claro que, ganando, mantenemos la diferencia sin importar los otros resultados”, dijo Quirós.