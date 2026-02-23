Wálter ‘Paté’ Centeno es tajante al señalar lo que le disgusta de la regla Sub-21

El entrenador Wálter 'Paté' Centeno tiene a San Carlos en zona de clasificación, pero está muy lejos de cumplir la regla Sub-21 que exige la Unafut.

La regla Sub-21, implantada por la Unafut, que obliga a los entrenadores de la Primera División del fútbol costarricense a utilizar jugadores nacidos a partir de 2005 para acumular 1.200 minutos en el torneo —de lo contrario perderán tres puntos al final del certamen—, en un verdadero dolor de cabeza para los estrategas.

El técnico de San Carlos, Wálter Paté Centeno, luego de la victoria 1-0 ante Herediano, este domingo en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, que consolida a su equipo en zona de clasificación con 15 puntos, no dudó en externar su criterio y explicar por qué no le convence la normativa para los jóvenes.

Los norteños ocupan el sétimo lugar entre los 10 equipos de la máxima categoría y solo superan a Cartaginés, Herediano y Sporting FC en el cumplimiento de la regla.

En el duelo ante los florenses, aunque Centeno tenía a cuatro jugadores en el banco que podían sumar minutos, solo hizo ingresar al volante Jorshuad Pilarte, de 17 años, quien disputó 20 minutos.

En la última actualización de la Unafut, los norteños suman 423 minutos, a los que se deben añadir los 20 que jugó Pilatte frente a los rojiamarillos.

Wálter ha reiterado en conferencias de prensa que utilizará a los jugadores que demuestren cualidades para competir y no únicamente para cumplir con un reglamento que le genera dudas.

Así lo expresó el Paté Centeno en la transmisión de Tigo Sports, luego de derrotar al Team, y más aún al contabilizar menos del 50 % de los minutos requeridos para cumplir la regla.

Pilarte, capitán de la Selección Nacional Sub-17, figura como una de las promesas norteñas; sin embargo, eso no parece influir en Wálter, quien tiene claro qué debe hacer cada futbolista para consolidarse en la Primera División.

—¿Es Pilarte el jugador que utilizará para sumar en la regla Sub-21 en el torneo?

—Qué aporte. Es uno más del grupo.

—¿Cuál es la idea que tiene para completar la regla Sub-21?

—Ahí vamos.

—¿No le gusta la regla Sub-21?

—Siempre he dicho que no me gusta la regla.

—¿Cuál es la razón?

—No me gusta que me condicionen.

Por su parte, Carlos Acosta, gerente deportivo de San Carlos, expresó que está claro que deben cumplir con el reglamento; sin embargo, existen algunos atenuantes que deben tomar en cuenta.

“Todos saben cuáles son nuestros objetivos, pero también debemos analizar que incorporamos jugadores para reforzar al equipo y sacarlo del último lugar. De nada me valdría que el equipo sume todos los minutos que exige el reglamento si continuamos en el último puesto”, declaró Acosta en Tigo Sports.