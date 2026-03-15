Pese al duro golpe de la derrota, Wálter ‘Paté’ Centeno se niega a tirar la toalla

San Carlos sufrió de visita una dura derrota contra Sporting, que lo sacó de la zona de clasificación.
Los norteños perdieron 1-0 en el minuto 90 por la jornada 12 del Torneo de Clausura.
Walter “Paté” Centeno compareció en rueda de prensa disgustado, aunque admitió que la victoria de los albinegros fue meritoria.
Pese a la caída en el campo de Sporting, Centeno no pierde la esperanza de clasificar.
“Este campeonato es muy bipolar; usted puede ligar tres victorias y ya está en la punta. Alajuela estaba casi abajo y ligó tres victorias; Sporting lo ha hecho y ahora están ahí. La clave de este torneo es ligar dos (triunfos), empatar uno y ya estás metido entre los cuatro”, dijo Centeno.
Por último, explicó que con la expulsión de Gerardo Castillo al minuto 76 fue cuando el equipo se partió y se abrieron los espacios para que Sporting encontrara el gol de la victoria.
Además, reconoció que les faltó adelantar las líneas cuando el rival empezó a utilizar un juego más frontal y no pudieron ganar las segundas bolas.