Puro Deporte

Pese al duro golpe de la derrota, Wálter ‘Paté’ Centeno se niega a tirar la toalla

Tras la derrota con Sporting, San Carlos se baja de los puestos de clasificación

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Por Steven Torres
Wálter Paté Centeno Entrenador de San Carlos Torneo Apertura 2026 22 de febrero del 2026 Cortesía, San Carlos
Wálter "Paté" Centeno conserva viva la esperanza por la clasificación. Prensa de San Carlos. (La Nación/Cortesía, San Carlos)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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