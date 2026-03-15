Pese al duro golpe de la derrota, Wálter ‘Paté’ Centeno se niega a tirar la toalla

Wálter "Paté" Centeno conserva viva la esperanza por la clasificación. Prensa de San Carlos.

San Carlos sufrió de visita una dura derrota contra Sporting, que lo sacó de la zona de clasificación.

​Los norteños perdieron 1-0 en el minuto 90 por la jornada 12 del Torneo de Clausura.

Walter “Paté” Centeno compareció en rueda de prensa disgustado, aunque admitió que la victoria de los albinegros fue meritoria.​

Pese a la caída en el campo de Sporting, Centeno no pierde la esperanza de clasificar.

“Este campeonato es muy bipolar; usted puede ligar tres victorias y ya está en la punta. Alajuela estaba casi abajo y ligó tres victorias; Sporting lo ha hecho y ahora están ahí. La clave de este torneo es ligar dos (triunfos), empatar uno y ya estás metido entre los cuatro”, dijo Centeno.​

Por último, explicó que con la expulsión de Gerardo Castillo al minuto 76 fue cuando el equipo se partió y se abrieron los espacios para que Sporting encontrara el gol de la victoria.

Además, reconoció que les faltó adelantar las líneas cuando el rival empezó a utilizar un juego más frontal y no pudieron ganar las segundas bolas.