Puro Deporte

Con un gol agónico, Sporting se mete en la lucha por las semifinales

Un gol de Yostin Salinas pone a soñar a los albinegros con la clasificación

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Por Steven Torres

En el segundo partido de la fecha 12 del Clausura 2026, Sporting FC le ganó 1-0 a San Carlos, en un duelo directo por la clasificación.








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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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