Con un gol agónico, Sporting se mete en la lucha por las semifinales

En el segundo partido de la fecha 12 del Clausura 2026, Sporting FC le ganó 1-0 a San Carlos, en un duelo directo por la clasificación.

Desde el primer tiempo se vivió un duelo muy dividido. El equipo albinegro empezó el partido con mucha agresividad; Luis Díaz realizó un centro por la banda derecha que encontró a Joshua Navarro cerrando en el primer palo, pero este disparó muy desviado.

Luego de esa gran oportunidad, el equipo norteño pasó a dominar la posesión del balón, aunque sin lograr llegar al marco de manera clara, lo que convirtió el juego en dividido y con ciertos roces en el mediocampo.

Tanto así, que Sporting terminó la primera mitad con dos amonestados (Luis Díaz y Mayron George), mientras que en San Carlos solo Gerardo Castillo vio la tarjeta amarilla.

Para la segunda parte, el partido cambió totalmente, pues Sporting fue más agresivo y dominó las acciones. Incluso, tras un tiro libre, el arquero salvadoreño Mario González realizó un mal rechace que le quedó a Josimar Méndez; sin embargo, el guardameta logró recomponerse y mandó el balón al tiro de esquina.

En ese mismo cobro, el portero salvadoreño se vistió de héroe al sacar con una mano un remate de Mayron George, ahogándole el grito de gol.

San Carlos tuvo un segundo tiempo para el olvido: Gerardo Castillo vio la segunda tarjeta amarilla al minuto 76, dejando a su equipo con diez hombres. Para colmo de los norteños, cuando el partido agonizaba, un cabezazo de Jefry Valverde habilitó a Yostin Salinas, quien, con otro frentazo certero, marcó al minuto 90 un gol agónico, dándole a Sporting una victoria clave en su lucha por la ansiada clasificación.

Sporting enfrentó a San Carlos y lo derrotó 1-0 al cierre del partido. (Prensa de Sporting/Prensa de Sporting)

Con este resultado, tanto los “Toros del Norte” como los de occidente terminan con 17 puntos, quedando a solo una unidad de Alajuelense, que de momento está metido en la zona de clasificación, en el cuarto puesto.

En la lucha por el no descenso, Sporting ya se quitó ese peso de encima; con el triunfo, le sacó una ventaja de 14 puntos a Guadalupe, que es el colero con 19. San Carlos es penúltimo, pero tiene 11 unidades más que los guadalupanos.

El equipo de Sporting volverá a los terrenos de juego el próximo viernes 20 de marzo a las 8 p.m., cuando visite a Guadalupe. Por otro lado, San Carlos recibirá en el estadio Carlos Ugalde Álvarez al Deportivo Saprissa el próximo domingo 22 de marzo a las 6 p.m.