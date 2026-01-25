Puro Deporte

A Wálter ‘Paté’ Centeno le preguntaron por las elecciones nacionales y su respuesta sorprendió a todos

El técnico de San Carlos, Wálter ‘Paté’ Centeno, dio su opinión sobre las elecciones del próximo domingo 1.º de febrero de 2026

Por Juan Diego Villarreal
Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026.
El técnico de San Carlos, Wálter 'Paté' Centeno, aseguró que en Costa Rica hubo una época en donde todos los costarricenses salían votar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Walter Paté CentenoSan CarlosAlajuelenseTorneo Clausura 2026.
Juan Diego Villarreal

