A Wálter ‘Paté’ Centeno le preguntaron por las elecciones nacionales y su respuesta sorprendió a todos

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico de San Carlos, Wálter 'Paté' Centeno, aseguró que en Costa Rica hubo una época en donde todos los costarricenses salían votar.

El entrenador de San Carlos, Walter Paté Centeno, hizo un alto en sus declaraciones durante la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo frente a Liga Deportiva Alajuelense (1-0), para referirse a la política y las elecciones del próximo 1.º de febrero de 2026.

El periódico La Teja le preguntó por su posición de cara a este proceso electoral. El entrenador prefirió decir que no tiene mucho conocimiento de la política, pero sí recordó un pasaje de su vida que lo marcó y con el cual se identifica.

Wálter no se refirió a las encuestas de los últimos días ni a los candidatos, aunque expresó su pensamiento dando a entender que es necesario volver atrás y vivir las elecciones de una manera alegre y participativa.

“Yo lo que voy a decir de la política, porque no sé absolutamente nada y me declaro nulo, es que solo me acuerdo de 1990, cuando todo el mundo salió a votar y era una fiesta. Me quedo con eso”, comentó Centeno.

En aquella oportunidad, Rafael Ángel Calderón Fournier, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), derrotó a Carlos Manuel Castillo, del Partido Liberación Nacional (PLN). Calderón ganó las elecciones con el 51,51 % de los votos, frente al 47,20 % de Castillo.

En ese momento ejercieron su voto más del 80 % de los costarricenses. En total votaron 1.486.474 personas, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El abstencionismo fue de apenas 18,19 %.

Precisamente, desde entonces el margen de costarricenses que no acuden a votar supera el 40%, por lo que Paté Centeno vivió hace 35 años una de las elecciones con mayor participación en la historia del país.

Eso sí, Centeno no pudo votar en aquellas elecciones de 1990 que tanto añora, pues solo tenía 15 años. Y tampoco quiso referirse públicamente a su preferencia política para este 2026.