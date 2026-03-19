Hijastra de Keylor Navas le dedica un importante mensaje a su padre biológico: esto fue los que dijo

Daniela Hernández, hijastra de Keylor Navas, dedicó unas emotivas palabras a los hombres más importantes de su vida.

La hijastra de Keylor Navas, Daniela Hernández, compartió este jueves un emotivo mensaje en redes sociales para su padre biológico, en el marco del Día del Padre en España.

En su publicación, Daniela expresó el profundo cariño y el fuerte lazo que la une con su padre, Rodolfo Hernández.

“Feliz día del padre, te amo. Gracias por siempre querer lo mejor para mí, cuidarme y amarme tanto”, escribió la joven, acompañando el mensaje con varias fotografías en las que posa sonriente junto a su papá.

Esta fue la dedicatoria que Daniela Hernández le dedicó a su papá biológico, Rodolfo. (Tomada de redes sociales. )

Sin embargo, Daniela también aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a Keylor Navas, quien ha sido una figura paternal importante en su vida.

“Feliz día del padre, te amo. Gracias por siempre dar todo por nosotros, cuidarnos, amarnos y enseñarnos tanto. Sos un ejemplo para nosotros tres. Te amamos papá”, escribió dirigiéndose al reconocido portero costarricense, junto a varias imágenes que reflejan distintos momentos familiares.

Con estas dos dedicatorias, Hernández dejó ver el cariño y la gratitud que siente tanto por su padre biológico como por Keylor Navas, figuras que —cada una en su rol— han marcado de manera significativa su vida.