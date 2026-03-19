Viva

Hijastra de Keylor Navas le dedica un importante mensaje a su padre biológico: esto fue los que dijo

La joven no dejó fuera al famoso portero costarricense y también le dedicó unas palabras

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Por Fátima Jiménez
Daniela Hernández, Keylor Navas
Daniela Hernández, hijastra de Keylor Navas, dedicó unas emotivas palabras a los hombres más importantes de su vida. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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