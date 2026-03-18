En México aseguran que uno de los equipos de moda en el mundo quiere a Keylor Navas

El futuro de Keylor Navas continúa siendo un tema de discusión en la Liga MX. Ahora, medios internacionales como La Razón de México y Marca de España aseguran que la oferta que tiene el “Halcón” desde la MLS sería del Inter Miami, uno de los equipos de moda en el mundo por contar con el astro argentino Lionel Messi.

Según estos medios, el club que tiene como uno de sus líderes al exjugador de Inglaterra y del Real Madrid, David Beckham, quiere al tico para el segundo semestre de 2026.

Keylor fue compañero de Messi en su última temporada en el París Saint-Germain, donde ambos futbolistas también forjaron una amistad fuera del terreno de juego.

“El conjunto estadounidense valora la trayectoria del costarricense. Su posible llegada encajaría en el proyecto deportivo del Inter Miami, que en los últimos años ha apostado por incorporar figuras de renombre para elevar su competitividad y que tiene a Lionel Messi como su gran figura”, señala La Razón de México.

Por su parte, el diario ESTO destacó que el arquero tico no solo tiene sobre la mesa la opción de continuar en Pumas.

“La institución auriazul ya se acercó con el arquero costarricense para iniciar las negociaciones, pero también se dio a conocer que tiene otras opciones en caso de no continuar en México, y una de ellas es el Inter Miami”, publicó el medio.

Keylor y Pumas ya conversan sobre su continuidad. De hecho, el arquero siempre ha mostrado interés en seguir, pero la postura inicial del club fue esperar al final de la campaña. Sin embargo, el protagonismo del costarricense ha provocado que la presión de la afición y la prensa por su renovación aumente dentro de la dirigencia.

De momento, el tico se enfoca en un duelo clave este sábado ante el América, a las 9:10 p. m. Pumas es quinto en la clasificación de la Liga MX con 20 puntos, mientras que el líder es Cruz Azul con 26 unidades.