Keylor Navas hace impresionante parada, enloquece a Pumas y deja a todos exigiendo su renovación

Keylor Navas celebró uno de los goles de Pumas contra Cruz Azul en el empate 2 a 2.

Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas de México, brilló con su club en el duelo frente a Cruz Azul.

El portero costarricense hizo una parada en el último minuto del juego y salvó el 2-2 en el marcador. Esto provocó que todo el estadio de Pumas enloqueciera, pero también hizo que, en el postpartido, la prensa azteca exigiera a Pumas la renovación del tico.

La acción se dio luego de un centro que llegó hasta el área pequeña. Un futbolista rival sacó un cabezazo al ángulo inferior derecho del portero; ante esto, el nacional, con una reacción felina, logró sacar el remate y celebrar su jugada como un gol.

Abraham Guerrero, comentarista del diario digital deportivo mexicano Estadio Deportes, fue uno de los que se rindió ante el guardameta.

“La directiva de Pumas tiene que hacer todo lo posible para mantener a Keylor Navas los dos años que él quiere. Si Pumas quiere pelear algo, tiene que ser con el costarricense en la portería; de ahí partirá la base de Pumas”, dijo.

DEBEN RENOVAR A KEYLOR 😯



​@abraham_gg destacó que Antonio Sancho debe asegurar la permanencia de Keylor Navas en Pumas. 🧤🐾 pic.twitter.com/56jbOelSrP — Estadio Deportes (@EstadioDxts) March 15, 2026

El diario Récord, desde su cuenta, fue otro de los que opinó sobre el futuro del futbolista nacional.

“Un fenómeno. Keylor Navas hizo una atajada espectacular sobre el tiempo de compensación que le valió el empate a Pumas. ¡Hay que renovar al tico!”, destacó.

El futuro del Halcón es uno de los temas de moda en México y el reconocido comunicador David Faitelson aseguró en sus redes sociales que, en la actualidad, el costarricense tiene una oferta de la MLS sobre la mesa, por lo que Pumas no está solo en la competencia por quedarse con el futbolista.

“Keylor Navas tiene una oferta de la MLS contra la que Pumas no puede competir... La ventaja de Pumas: la familia del futbolista está muy bien adaptada a México”, publicó.

Lo cierto es que Keylor sigue generando locura en México; ahora, hasta medios de comunicación piden su renovación.

El 2-2 entre Pumas y Cruz Azul dejó a los Felinos en el quinto puesto con 20 unidades, mientras que el líder sigue siendo el club blanquiazul con 26.