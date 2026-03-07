¿Seguirá Keylor Navas en la Selección de Costa Rica con Fernando Batista? Esto dijo el portero de Pumas

Keylor Navas junto al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, quien asistió a la presentación del equipo de motocross del arquero tico.

Keylor Navas no descarta continuar en la Selección de Costa Rica, pero tampoco confirma que esté pensando de lleno en el proceso rumbo a 2030. Tras la eliminación de la Tricolor para el Mundial de 2026, el Halcón se toma con calma la reflexión sobre el papel que podría desempeñar en el equipo patrio a sus 39 años.

El arquero conversó en un mano a mano con La Nación luego de la presentación de su equipo de motocross para la temporada 2026. La actividad se realizó este sábado a la 1 p. m. en un restaurante El Moro de Santa Ana, al que Navas llegó luego de viajar de México a Costa Rica durante la mañana.

La noche del viernes, Pumas venció 1 a 0 a Necaxa, con el costarricense como arquero titular.

Durante la conversación, Navas confesó el dolor que le dejó no lograr el boleto a la próxima Copa del Mundo, pero también reflexionó sobre si tendrá algún rol en el proceso que lidera el técnico Fernando Batista.

“Mi decisión será tomada de acuerdo con lo que me haga feliz y con lo que sea bueno para mí, para mi familia y para el país. La Selección tiene nuevo entrenador y creo que de entrada él no descarta a nadie. El tiempo dirá”, afirmó el portero.

Pero, ¿qué pasaría si recibe un llamado para la fecha de marzo, cuando Costa Rica enfrente a Jordania y a un rival aún por definir?

“No son condiciones, pero uno necesita saber cuáles son las expectativas del entrenador y de la Federación. Esto es como un trabajo: uno debe conocer el rol que tendrá. Ahora, como tico, estar en la Selección es un orgullo. Hay muchas situaciones que se pueden dar, como ayudar por un tiempo determinado… No sé, hay muchas variables que analizar”, explicó.

Las palabras del guardameta dejan claro que está dispuesto a conversar con Fernando “Bocha” Batista, quien el día de su presentación como seleccionador expresó su interés en hablar con el portero.

Sobre cómo asimiló el golpe de la eliminación rumbo a 2026, Navas fue directo.

“Fue muy duro. Para nadie es un secreto que estar en un Mundial es importante y eso nos dolerá siempre. Uno busca explicaciones, pero a veces no aparecen. Ahora lo que queda es aceptar la realidad: viene este Mundial y no estaremos, pero luego vendrá otro”, señaló.

Navas ya había vivido una situación similar tras quedar fuera del camino hacia Sudáfrica 2010, aunque también fue protagonista en las clasificaciones a Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

“El dolor es parecido al de 2010, pero con una madurez diferente. Al final, perder es perder… Perder en la mejenga del barrio o en la Champions es lo mismo; todo depende de las ganas de ganar. Entre más ganas tenga uno, más grande es la tristeza”, afirmó.

Aun así, insiste en que las derrotas no deben marcar el rumbo de una carrera.

“Uno tiene que salir adelante. No solo se trata de caer, sino de caer de pie. Una derrota no puede marcar el futuro de su vida. No se puede quedar estancado en una eliminación; eso no puede definir el futuro de Keylor ni el de la Selección”, añadió.

Navas había tomado una pausa de la Selección entre 2024 y 2025. Sin embargo, tras su paso por el fútbol argentino con Newell’s a inicios del año pasado, decidió volver a vestir la camiseta nacional y fue titular durante el proceso de Miguel Herrera.

Ahora, el futuro del Halcón en el arco patrio vuelve a quedar en el aire, pero todo hace indicar que una conversación enfre él y Fernando Batista puede aclarar los nublados sobre el tema.

Mientras tanto, el guardameta que aparece como principal candidato para asumir el relevo generacional es Patrick Sequeira, actual portero del Casa Pia de Portugal.