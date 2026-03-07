Fútbol

¿Seguirá Keylor Navas en la Selección de Costa Rica con Fernando Batista? Esto dijo el portero de Pumas

Keylor Navas explicó sus sensaciones de continuar en la Selección de Costa Rica tras la llegada del entrenador Fernando Batista

Por Esteban Valverde
Keylor Navas presentó oficialmente el equipo KN1 2026
Keylor Navas junto al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, quien asistió a la presentación del equipo de motocross del arquero tico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Keylor NavasSelección de Costa RicaFernando Batista
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

