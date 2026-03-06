Puro Deporte

Fernando Batista toma sus primeras decisiones en la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer una noticia importante sobre Fernando Batista y la Selección de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín
Fernando Batista, presentación como nuevo director técnico de La Sele
Fernando Batista decidió traer gente de su confianza para trabajar en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Selección de Costa Rica
