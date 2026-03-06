Fernando Batista toma sus primeras decisiones en la Selección de Costa Rica

Fernando Batista decidió traer gente de su confianza para trabajar en la Selección de Costa Rica.

Fernando Batista no quiere perder el tiempo y ya confirmó el nombre de quiénes lo acompañarán en el cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica.

Se trata de los asistentes Cristian Palandella y Nicolás Batista; así como el analista de video Nebio Merola. Además, la Federación Costarricense de Fútbol indicó que el nuevo estratega nacional trabajará también con el apoyo del staff técnico que tiene la Fedefútbol.

¿Quiénes son los elegidos por Fernando Batista?

Cristian Palandella

Según informó la Fedefútbol, Cristian Palandella ha desarrollado buena parte de su carrera junto al entrenador Fernando Batista. Ambos coincidieron principalmente en las selecciones juveniles de Argentina, donde fueron parte de los procesos Sub-20 y Sub-23. Durante ese ciclo participaron en torneos sudamericanos juveniles.

Posteriormente, volvieron a coincidir en la Federación Venezolana de Fútbol, cuando Batista asumió la dirección de la Selección de fútbol de Venezuela.

En ese periodo, Palandella trabajó principalmente dentro de la estructura de selecciones juveniles, destacando la clasificación de la Selección Sub-17 en la Copa Mundial de Catar 2025. También formó parte del proyecto liderado por Batista con la Selección Mayor de Venezuela.

Nicolás Batista

Nicolás Batista es un asistente técnico argentino que ha trabajado en distintos cuerpos técnicos en selecciones y clubes.

Inició su carrera como entrenador en las selecciones juveniles de Armenia Sub‑18 junto a Fernando Batista. Posteriormente integró cuerpos técnicos en clubes como Qatar SC, San Telmo y Racing Club, donde formó parte del staff encabezado por Fernando Gago.

Más adelante continuó su trayectoria en selecciones nacionales, desempeñándose como asistente técnico de la Selección Sub‑15 de Venezuela.

Nebio Merola

Nebio Merola es analista de video argentino que ha trabajado en cuerpos técnicos de varias selecciones nacionales. Formó parte del staff de las selecciones juveniles de Argentina, donde se desempeñó como analista en procesos de la Selección Sub-20 y Sub-23.

Posteriormente se integró al cuerpo técnico de la Federación Venezolana de Fútbol, donde trabajó como analista de video dentro de la estructura de selecciones y en el proceso de la Selección Mayor de Venezuela.