Fernando Batista, el nuevo entrenador de Costa Rica, ya tiene sus primeros dos convocados

Ricardo González trabajó como entrenador de porteros con la Selección Mayor de Costa Rica el proceso 2026.

El entrenador argentino de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, ya tomó decisiones sobre los costarricenses que lo acompañarán en su cuerpo técnico. Serán dos los nacionales que se integrarán de lleno al trabajo con el equipo patrio.

El timonel contará en su staff con el preparador de porteros Ricardo González, además del preparador físico de planta de la Federación Costarricense de Fútbol, Adrián Acosta.

Con estas incorporaciones, Batista suma dos integrantes más a su grupo de trabajo —que inicialmente estaba conformado por seis personas— y que, además, conocen el fútbol nacional y cuentan con amplia trayectoria dentro de los procesos de la Federación.

De hecho, González formó parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera en el último proceso de la Tricolor.

En 2016, al exguardameta de Liga Deportiva Alajuelense le dieron la confianza de encargarse de la preparación de porteros en las selecciones Sub-20 y Sub-17.

“La filosofía de trabajo va encaminada a la realidad de juego. Trabajaré mucho en el posicionamiento; aunque los aspectos tácticos y técnicos son muy importantes, haré énfasis en la realidad de juego, que es el examen final de un guardameta en competencias”, aseguró en 2016 en una entrevista con la Federación sobre su metodología de trabajo.

En el caso de Acosta, su llegada a la Federación fue en 2015 y desde entonces ha participado en la preparación física de varios procesos de selecciones menores.

El profesional, originario de Liberia, también cuenta con formación como entrenador, lo que le permitió desempeñarse en algunos procesos como asistente técnico.

En 2017 expresó sus sensaciones al formar parte de la Federación. “Es un honor estar en la Selección. Sé que hay muchos profesionales en Costa Rica con la capacidad para estar acá”, señaló.

La Selección de Costa Rica que dirige Fernando Batista se prepara para su gira de finales de marzo, cuando enfrentará a la Selección de Jordania y a un rival aún por confirmar. Inicialmente estaba previsto un amistoso ante la Selección de Irán, pero debido al conflicto bélico en la región es casi un hecho que ese duelo no se realizará.

Adrián Acosta tiene amplia experiencia en selecciones; aquí participa en una práctica del combinado Sub 23 que participó en un torneo en Francia en 2023. (Fedefútbol/Fedefútbol)

En principio, ambos partidos se disputarían en Jordania; sin embargo, ante la escalada de tensión en la zona, la Federación trabaja para trasladar la gira a Europa, aunque originalmente se había informado que a Turquía.

Mientras tanto, Batista continúa afinando la lista de convocados para esos compromisos. El técnico mantiene comunicación constante con Rónald González, director de Selecciones Nacionales, aunque de manera virtual, ya que el argentino regresará a Costa Rica hasta el fin de semana tras resolver algunos asuntos personales en su país.

La Tricolor contaría para esta gira con la base del equipo que disputó el proceso rumbo al Mundial 2026, con nombres como Patrick Sequeira, Manfred Ugalde, Juan Pablo Vargas, Kenay Myrie, Josimar Alcócer y Jeyland Mitchell, entre otros.

Además, Costa Rica ya tiene confirmado un amistoso el 10 de junio en Estados Unidos ante la Selección de Inglaterra, y es muy probable que en esa misma fecha FIFA también se cierre un compromiso contra la Selección de Colombia.

Otro tema pendiente para Batista es una conversación con el histórico arquero Keylor Navas, actual jugador de Pumas UNAM, con el objetivo de conocer sus planes a futuro. No obstante, la intención de la Selección es darle continuidad al proceso con Patrick Sequeira como portero titular.