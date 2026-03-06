Fútbol

Fernando Batista, el nuevo entrenador de Costa Rica, ya tiene sus primeros dos convocados

Fernando Batista ya eligió dos talentos de Costa Rica que estarán en la Selección

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Ricardo González trabajó como entrenador de porteros con la Selección Mayor de Costa Rica el proceso 2026. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando BatistaSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.