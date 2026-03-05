La primera semana de Fernando Batista con la Selección: vea a qué dedica el tiempo el nuevo entrenador

Con semblante serio se mostró Fernando Batista en su presentación como seleccionador de Costa Rica, el pasado 2 de marzo.

El argentino Fernando Batista ya está en su primera semana como entrenador de la Selección de Costa Rica. El técnico, quien deberá comandar a la Tricolor en el proceso rumbo al Mundial 2030, ha sostenido constantes reuniones de forma virtual, principalmente con Rónald González, director de Selecciones Nacionales.

El timonel está en Argentina, país al que viajó luego de su presentación por temas personales, no obstante este mismo fin de semana regresará a territorio nacional.

Los primeros cuatro días al mando de la Mayor han estado marcados por conversaciones constantes sobre la realidad actual del camerino patrio.

Sobre la mesa se han puesto temas como el liderazgo del equipo, los jóvenes que se proyectan para reforzar este nuevo proceso y el cronograma de trabajo de cara a la gira de marzo. En esa fecha FIFA, Costa Rica tiene previsto enfrentar a Selección de Jordania y a un rival por definir, ya que el duelo ante Selección de Irán podría no concretarse debido a la situación de seguridad en Medio Oriente.

Batista también siguió de cerca los partidos del torneo nacional.

El seleccionador ya trabaja en la convocatoria que realizará para finales de marzo, en la que se espera la presencia de futbolistas que formarían la base del nuevo proceso, como Patrick Sequeira, Manfred Ugalde, Warren Madrigal y Kenay Myrie, entre otros.

Para el técnico argentino también ha sido prioridad conocer el trabajo que realiza Costa Rica en selecciones menores, con el objetivo de medir la posible inserción de nuevos talentos en la Mayor.

De hecho, el estratega ha estado monitoreando el proceso de la Selección Sub-20 de Costa Rica, que dirige Randall Row y que recientemente avanzó al clasificatorio final de la Concacaf.

Fernando Batista fue elegido por el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol tras analizar una terna final que también incluía al español Robert Moreno y al neerlandés Patrick Kluivert.

En la Federación llamó la atención su perfil formador y su papel protagónico en las selecciones menores de Argentina, previo al título de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Además, el técnico llega con la ambición de clasificar a un Mundial, luego de quedar fuera con Selección de Venezuela en el proceso rumbo a 2026.