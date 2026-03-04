Fernando Batista asume la Selección de Costa Rica y ya genera el respeto perdido en rivales de Concacaf

Fernando Batista junto a Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, en su presentación como entrenador de la Selección de Costa Rica.

La llegada de Fernando “Bocha” Batista al banquillo de la Selección de Costa Rica ya genera comentarios en Concacaf. El argentino fue analizado por periodistas de la región, es decir, por comunicadores de países que serán rivales de la Tricolor en el proceso rumbo a 2030, quienes observan con mucho respeto al equipo patrio.

En Honduras, el rival por excelencia de la Sele, con la cual disputa el clásico centroamericano, consideran que Costa Rica hizo una muy buena elección con el “Bocha” como timonel.

Para Nahum Aguilar, editor de Diario Diez, es fundamental entender que, en el contexto actual, Costa Rica afronta un proceso sin una generación consolidada, por lo que un entrenador experto en formación puede marcar el rumbo.

Batista dirigió las selecciones menores de Argentina y, de hecho, en el país campeón del mundo lo consideran determinante para que varios de los talentos que alzaron la copa en 2022 se desarrollaran adecuadamente.

“Es una decisión acertada por la transición generacional. Con Venezuela lo hizo muy bien. Es un argentino con una filosofía muy interesante; me parece que es una elección para volverse más competitivo y, sobre todo, para encaminar a una generación que no terminó de despegar en el último proceso”, reflexionó el comunicador catracho.

“Costa Rica será más difícil, de eso no tengo duda. Batista dará oportunidades y eso hará crecer al fútbol tico”, agregó.

Aguilar se refiere a que figuras como Josimar Alcócer, Santiago van der Putten y Warren Madrigal, entre otros, alcancen su máximo potencial.

Por su parte, el periodista nicaragüense Nectalí Zeledón resaltó que le hubiera gustado un perfil como el de Batista para su selección.

“Es una elección acertada, porque su perfil va de acuerdo con las necesidades de Costa Rica. Batista tiene experiencia trabajando con jóvenes; sabe identificar y potenciar el talento y el país está en ese proceso de consolidar un equipo”, afirmó.

El analista enfatizó que es clave que la afición tica tenga paciencia y confianza en el argentino.

“Ahora hay que darle tiempo a su proceso. Costa Rica ya está centrada en el camino hacia 2030. ¿Sigue siendo favorita? Para mí, sí. Continúa siendo una selección fuerte en Centroamérica y con un potencial increíble”, detalló.

En el gigante de la Concacaf, México, ven a Fernando Batista como una apuesta similar a cuando la Selección llevó al banquillo a Gustavo Alfaro.

“Parece una buena elección por su trayectoria en el fútbol formativo; además, tiene experiencia en eliminatorias. Venezuela se quedó a la orilla, pero ahora puede impulsar un resurgimiento de Costa Rica”, manifestó Édgar Contreras, del diario Reforma.

Contreras añadió que en territorio mexicano todavía reflexionan sobre la ausencia tica en la Copa del Mundo 2026.

“Acá en México no se cree que Costa Rica no esté. Es una elección interesante para una reingeniería, luego de que Miguel Herrera no lograra ese clic definitivo”, finalizó.

El único de los consultados que no aprueba la llegada de Batista a la Selección Nacional es el panameño José Miguel Domínguez, el polémico Chepe Bomba.

Fernando Batista fue presentado como seleccionador de Costa Rica para el proceso 2030 en el Teatro 1888, el timonel se mostró serio en su primera conferencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Batista no es un ‘wow’. Es un director técnico normal que no pudo siquiera meter a Venezuela al Mundial. Costa Rica sale de una y entra en otra. Fue una mala elección con Miguel Herrera y ahora se repiten errores del pasado: Claudio Vivas, Gustavo Alfaro… Otro argentino más”, sentenció.

“No creo que Batista logre recomponer el accionar tico. El español Robert Moreno, considero, habría aportado algo distinto. Ese método europeo es el que necesita Costa Rica”, añadió.

Fernando Batista fue presentado el pasado 2 de marzo como seleccionador de Costa Rica para el proceso rumbo a 2030.