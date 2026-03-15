David Faitelson da noticia sobre el futuro de Keylor Navas

David Faitelson junto a Keylor Navas, arquero de Pumas de México, en una entrevista que le realizó en 2025.

El periodista mexicano David Faitelson, reconocido a nivel de Concacaf, dio a conocer en sus redes sociales una noticia sobre el futuro del guardavallas costarricense Keylor Navas.

Faitelson mencionó en X que Keylor se alejaba de una renovación con Pumas, esto porque el futbolista contaba con una oferta muy buena de la MLS de Estados Unidos y, ante esto, los mexicanos tenían difícil competir.

Pese a esto, el comunicador no le quitó esperanzas a los aficionados de Pumas de que el tico se quede y aseguró que un argumento fuerte para la decisión es que el jugador y su familia se sienten muy cómodos en el país azteca.

El anuncio de Faitelson se da luego de que Keylor brillara en el juego que Pumas empató 2-2 contra Cruz Azul.

De hecho, luego del cotejo se abrió el tema en diferentes medios, pues varios periodistas pedían a Pumas que renovara al nacional.

Keylor Navas suma su segundo torneo como jugador de Pumas y termina contrato a mediados de 2026.