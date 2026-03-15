Fútbol

David Faitelson da noticia sobre el futuro de Keylor Navas

David Faitelson afirmó que sabe lo que se presenta con Keylor Navas, Pumas y la posibilidad de que vaya a otra liga

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
David Faitelson junto a Keylor Navas, arquero de Pumas de México.
David Faitelson junto a Keylor Navas, arquero de Pumas de México, en una entrevista que le realizó en 2025. (Davi/David Faitelson)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David FaitelsonKeylor NavasPumas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.