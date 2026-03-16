Vea al técnico de Keylor Navas explotar contra la afición: ‘Aquí hay huevos’

El técnico de Keylor Navas, Efraín Juárez, explotó contra los aficionados del Cruz Azul al finalizar el encuentro en el que los Pumas rescataron un empate 2-2, el sábado en el estadio Universitario.

Después de ir abajo en el marcador 0-2, los felinos reaccionaron en la segunda parte y lograron la paridad ante el delirio de sus aficionados, con una gran actuación del meta costarricense Keylor Navas.

Al concluir el compromiso, Efraín Juárez se dirigió a los vestuarios y empezó a increpar a los aficionados de los Pumas, que durante la primera parte lo silbaron por el pobre desempeño del plantel.

El técnico Efraín Juárez ha sido muy criticado por los aficionados del Pumas, a pesar del buen rendimiento del equipo. (La Nación/Tomado "X" Pumas)

En la segunda mitad, el accionar de los universitarios fue muy diferente e igualaron los cartones de forma dramática. Juárez, quien ha sido criticado, no pudo contenerse y se desahogó ante los improperios recibidos, en lo que el periodista mexicano David Faitelson llamó el “show innecesario de Efraín Juárez”.

Pumas es quinto en la Liga MX con 20 puntos y solo tienen una derrota en el Torneo Clausura 2026, mientras el Cruz Azul es el líder con 26 unidades.