Vea al técnico de Keylor Navas explotar contra la afición: ‘Aquí hay huevos’

El técnico de Keylor Navas, Efraín Juárez, explotó contra los aficionados del Cruz Azul al finalizar el encuentro en el que los Pumas rescataron un empate 2-2, el sábado en el estadio Universitario.
Después de ir abajo en el marcador 0-2, los felinos reaccionaron en la segunda parte y lograron la paridad ante el delirio de sus aficionados, con una gran actuación del meta costarricense Keylor Navas.
Al concluir el compromiso, Efraín Juárez se dirigió a los vestuarios y empezó a increpar a los aficionados de los Pumas, que durante la primera parte lo silbaron por el pobre desempeño del plantel.
En la segunda mitad, el accionar de los universitarios fue muy diferente e igualaron los cartones de forma dramática. Juárez, quien ha sido criticado, no pudo contenerse y se desahogó ante los improperios recibidos, en lo que el periodista mexicano David Faitelson llamó el “show innecesario de Efraín Juárez”.
Pumas es quinto en la Liga MX con 20 puntos y solo tienen una derrota en el Torneo Clausura 2026, mientras el Cruz Azul es el líder con 26 unidades.