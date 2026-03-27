Glenda Umaña defendió a Djenane Villanueva tras su despido de Repretel: ‘Merece un aplauso de pie’

Glenda Umaña publicó esta fotografía con su amiga y colega Djenane Villanueva, a quien le mostró apoyo tras su despido de Repretel.

Tras el despido de la periodista Djenane Villanueva como presentadora de Noticias Repretel, su amiga y colega, la también comunicadora Glenda Umaña, le dedicó un sentido mensaje de apoyo y admiración. El posteo lo hizo en su perfil de Facebook, donde recibió miles de likes y cientos de comentarios.

Villanueva fue cesada de su puesto este jueves 28 de marzo tras varios años frente a las cámaras del noticiero de Canal 6. La empresa expresó que el motivo fue un “remozamiento del noticiero”.

“Hoy quiero felicitar, con el corazón lleno de orgullo y gratitud, a mi gran amiga y extraordinaria colega por su entrega incansable y su amor profundo por esta profesión, durante más de 23 años al servicio de los costarricenses a través de los noticieros de Repretel”, inició Umaña con sus palabras.

Describió a Villanueva como una periodista ejemplar y solidaria, así como una voz firme, honesta y humana que se ha entregado a la vocación periodística. “Por eso los costarricenses le debemos un aplauso de pie, respeto y un agradecimiento eterno”, manifestó.

En la publicación subió una fotografía de ellas juntas y felices. Umaña siguió destacando la trayectoria de su amiga, quien ha trabajado en CNN en Español.

“Amiga querida, te felicito por una carrera impecable en Repretel, construida con sacrificio, coherencia y amor por la verdad. Me siento profundamente feliz e ilusionada por esta nueva etapa de tu vida, porque sé —sin dudarlo— que la vivirás con la misma pasión, compromiso y profesionalismo que te han acompañado desde el primer día", manifestó.

Entre los comentarios de la publicación destacan algunos como: “Dos grandes periodistas como pocas”, “Canal 6 pierde una gran profesional” y “Qué pena que no valoren a una gran periodista como ella”.