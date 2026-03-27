Viva

Glenda Umaña defendió a Djenane Villanueva tras su despido de Repretel: ‘Merece un aplauso de pie’

Ambas periodistas costarricenses mantienen una fuerte amistad

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Glenda Umaña Djenane Villanueva
Glenda Umaña publicó esta fotografía con su amiga y colega Djenane Villanueva, a quien le mostró apoyo tras su despido de Repretel. (Captura Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Djenane VillanuevaGlenda UmañaNoticias RepretelRepretel
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.