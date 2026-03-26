Djenane Villanueva habla de su despido de Repretel y revela la dura forma en que se enteró

Este jueves 26 de marzo, Djenane Villanueva, como es costumbre en su atareada rutina, estuvo “en carreras” todo el día. Más temprano, llevó a sus estudiantes del curso de Relaciones Internacionales, que imparte en la UNA, a visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, horas después, su vida cambió.

Tras finalizar una grabación para la cadena CNN, donde es corresponsal desde 1998, le llegó de la forma más inesperada una noticia que no tenía presupuestada en su agenda. Según cuenta, se enteró gracias a la prensa escrita que Repretel, la empresa en la que laboró por 23 años, decidió despedirla.

La televisora justificó el despido, que representa una de sus decisiones más fuertes en los últimos años, como parte de un “remozamiento” en el equipo del noticiero de Canal 6.

En entrevista con La Nación, la destacada periodista habló sobre su salida y su futuro.

—¿En qué momento se enteró y cómo la tomó la noticia de su despido?

Yo me enteré por la prensa. Después de eso, ya en el canal me preguntaron que de qué manera me quería ir y yo dije: ‘Bueno, me entero que me van a despedir; entonces, como lo que es (un despido)’. Luego, me enteré que va a haber una reestructuración. Por supuesto que yo entiendo las circunstancias o lo que explican, y la verdad siempre estaré agradecida, sobre todo con don Fernando Contreras.

“Yo entiendo perfectamente a Randall (Rivera, director de Noticias Repretel). Entiendo muy bien que él quiera buscar espacio y fortalecer su imagen. Yo tengo la marca de Repretel de muchísimos años y soy como la marca, entonces puedo entender los cambios”.

—Justamente, al ser una figura tan ligada al canal, se pensaría que usted sería la primera en saber del despido, que le harían una despedida o su salida hubiese sido diferente...

Djenane Villanueva es corresponsal para CNN desde 1998. (Instagram)

Claro, yo también hubiera pensado eso. No enterarse uno así, por supuesto.

“Mira, yo estoy muy agradecida con don Fernando, con todos los compañeros a nivel técnico. Han sido especiales durante muchísimos años; e insisto, también con don Fernando Contreras. Yo entré al canal en 2003 y ahí me mantuve mucho tiempo”.

—Supongo que en este momento tiene cosas en qué pensar, pero, ¿Qué panorama tiene ahora? Usted siempre ha estado en varios proyectos en simultáneo, como la corresponsalía en CNN.

Sí, sigo con la corresponsalía en CNN. En realidad es mucho. Estoy también agradecida porque ahí yo he visto la evolución del periodismo, donde yo he sido reportera. Yo no puedo sentarme a leer noticias si no tengo sobre mis espaldas el recorrido, es decir, el salir a la calle, el tener contacto con la gente. Eso es lo que a mí me ha dado aire para el resto.

“Para mí eso es básico y, gracias a Dios, gracias a Dios, durante todos estos años lo he podido hacer a través de la corresponsalía y ahí he visto los cambios. Ahora no solamente hacemos piezas para televisión, hacemos contenido en todas las plataformas. Ahí vamos, con lo que sea, y estoy abierta a cualquier cosa que me interese.

”Tengo el programa en Radio Universidad, que es un trabajo que nosotros (junto a Any Pérez) lo hacemos ad honorem, desde hace más o menos 11 años, y esa es otra ventana maravillosa. Doy clases en la Universidad Nacional, he dado clases en la UCR también, pero es más intermitente. En la UNA es una materia que une Relaciones Internacionales con la comunicación”.

—Lo que intuyo es que la llama de hacer periodismo todavía sigue muy viva en usted.

Djenane Villanueva empezó en el periodismo hace casi 40 años y todavía se declara apasionada por ser reportera. (Jorge Castillo)

Claro ¡Absolutamente!. La verdad es que el periodismo es una forma de vida. Yo ando en la calle y siempre estoy en eso. A mí no me importa que me escuche una persona o me escuche un millón. Es decir, para mí es una dinámica que me gusta, que la llevo y que espero poder seguir. Más bien, la retomo todavía con más ganas.

-Un despido es retador para cualquiera, pero, ¿qué le representa para su vida personal en este momento?

Por dicha ahí tengo un panorama amplio. Sigo con mis trabajos y siempre con ilusión, con el reporterismo que para mí es clave, es esencial. Eso en mí sigue vivo y, además lo estoy haciendo. Justo ahorita acabo de terminar una promoción para CNN y hoy también algunos trabajos. Y en general es así, hoy fui con mis estudiantes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hicimos una visita muy bonita.

“Estoy muy agradecida porque he recibido mensajes muy bonitos de gente que quiero muchísimo; tal vez no voy a poder contestar todos. Pero no tengo palabras; es el nexo que he tenido siempre con la gente, que empezó hace mucho. Estuve en el 7 también e hice una sección que se llamaba Línea Abierta, que me hizo recorrer el país de ‘pe a pa’, con los problemas comunales. Con CNN también, hemos estado en proyectos que me han llevado a todas partes del país”.