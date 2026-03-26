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Djenane Villanueva habla de su despido de Repretel y revela la dura forma en que se enteró

La comunicadora dejó de ser parte de la televisora de La Uruca tras 23 años en la empresa y una trayectoria de casi cuatro décadas en el periodismo

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Por Juan Pablo Sanabria
Djenane Villanueva, periodista de Repretel
La periodista Djenane Villanueva fue despedida de Repretel este jueves 26 de marzo, tras 23 años en la empresa. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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